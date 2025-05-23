Мамо, це я тобі дзвоню, я в Україні! Зворушливі історії родин у день великого обміну 1000 на 1000

Масштабний обмін полонених зібрав сотні людей, які з нетерпінням чекали звісток про своїх рідних.

Обмін полонених 23 травня

Серед них — багато родичів морських піхотинців. У День піхоти вони вірять у диво.

– Це страшна біль, стільки часу не знати нічого, — розповідає Галина, син якої ймовірно перебуває в полоні.

Вже два роки Галина не мала жодної звістки про свого сина. Вона сподівається, що саме він може бути серед 390 звільнених із полону сьогодні.

Зараз дивляться

– З лютого 23-го — повна невідомість. Мій син служив у Державній спеціальній службі транспорту. В них створили 710-ту штурмову роту. Пішли на завдання 15 хлопців. Ні, про одного ми нічого не знаємо. На обмін перший раз. Можливо, хлопці, які вийдуть, щось скажуть. Можливо, хтось побачить, — розповідає Галина, син якої ймовірно перебуває в полоні.

Дарія з мамою вперше вирішили прийти на місце зустрічі зі звільненими полоненими. Напередодні їй наснилося її тата звільнили з російського полону.

– Мені наснилося, що тато мені каже: Чекай мене, сонечко. І я вірю, що він може бути тут, – розповіла вона.

Звільнені українці вже роблять перші дзвінки додому. Емоції зашкалюють — рідні не стримують сліз.

– Мамо, це я тобі дзвоню! Я в Україні, скоро побачимось! – це перші слова захисника до матері, який повернувся з російського полону.

– Живий, здоровий, все нормально, — сказав інший боєць, під час першої розмови з родиною після місяців у полоні.

Обмін 1000 на 1000

Нагадаємо, обмін полонених 1000 на 1000 розпочався у п’ятницю, 23 травня.

Як розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед 390 звільнених із полону – 270 військових та 120 цивільних громадян.

Серед 270 захисників військовослужбовці ВМС, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Джерело : Суспільне, Держприкордонслужба, СБУ

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