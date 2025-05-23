Мамо, це я тобі дзвоню, я в Україні! Зворушливі історії родин у день великого обміну 1000 на 1000
Масштабний обмін полонених зібрав сотні людей, які з нетерпінням чекали звісток про своїх рідних.
Обмін полонених 23 травня
Серед них — багато родичів морських піхотинців. У День піхоти вони вірять у диво.
– Це страшна біль, стільки часу не знати нічого, — розповідає Галина, син якої ймовірно перебуває в полоні.
Вже два роки Галина не мала жодної звістки про свого сина. Вона сподівається, що саме він може бути серед 390 звільнених із полону сьогодні.
– З лютого 23-го — повна невідомість. Мій син служив у Державній спеціальній службі транспорту. В них створили 710-ту штурмову роту. Пішли на завдання 15 хлопців. Ні, про одного ми нічого не знаємо. На обмін перший раз. Можливо, хлопці, які вийдуть, щось скажуть. Можливо, хтось побачить, — розповідає Галина, син якої ймовірно перебуває в полоні.
Дарія з мамою вперше вирішили прийти на місце зустрічі зі звільненими полоненими. Напередодні їй наснилося її тата звільнили з російського полону.
– Мені наснилося, що тато мені каже: Чекай мене, сонечко. І я вірю, що він може бути тут, – розповіла вона.
Звільнені українці вже роблять перші дзвінки додому. Емоції зашкалюють — рідні не стримують сліз.
– Мамо, це я тобі дзвоню! Я в Україні, скоро побачимось! – це перші слова захисника до матері, який повернувся з російського полону.
– Живий, здоровий, все нормально, — сказав інший боєць, під час першої розмови з родиною після місяців у полоні.
Обмін 1000 на 1000
Нагадаємо, обмін полонених 1000 на 1000 розпочався у п’ятницю, 23 травня.
Як розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед 390 звільнених із полону – 270 військових та 120 цивільних громадян.
Серед 270 захисників військовослужбовці ВМС, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.