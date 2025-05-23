Зеленський: стартував обмін 1000 на 1000, перші 390 українців – уже вдома

У п’ятницю, 24 травня, Україна повернула 390 своїх громадян. Обміни триватимуть упродовж вихідних – у суботу та неділю очікується продовження звільнення українців з полону.

Обмін полоненими 1000 на 1000

– Повертаємо наших людей додому – зазначив глава держави.

Як повідомив президент Володимир Зеленський це старт реалізації домовленості щодо обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, досягнутої під час зустрічі в Туреччині.

– Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю, – підкреслив Зеленський.

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Президент подякував усім, хто бере участь у процесі звільнення.

– Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині, – додав він.

Зеленський також наголосив, що Україна продовжить дипломатичну роботу, аби забезпечити подальше повернення своїх громадян з ворожого полону.

Фото : Офіс президента

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