Зеленський: стартував обмін 1000 на 1000, перші 390 українців – уже вдома
У п’ятницю, 24 травня, Україна повернула 390 своїх громадян. Обміни триватимуть упродовж вихідних – у суботу та неділю очікується продовження звільнення українців з полону.
Обмін полоненими 1000 на 1000
– Повертаємо наших людей додому – зазначив глава держави.
Як повідомив президент Володимир Зеленський це старт реалізації домовленості щодо обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, досягнутої під час зустрічі в Туреччині.
– Ця домовленість була досягнута на зустрічі в Туреччині, і важливо реалізувати її повністю, – підкреслив Зеленський.
Президент подякував усім, хто бере участь у процесі звільнення.
– Дякую всім, хто допомагає, хто 24/7 працює для того, щоб українці й українки поверталися додому. Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині, – додав він.
Зеленський також наголосив, що Україна продовжить дипломатичну роботу, аби забезпечити подальше повернення своїх громадян з ворожого полону.