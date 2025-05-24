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В Украину вернулись еще 307 защитников в рамках обмена 1000 на 1000

Обмін полоненими 24 травня
Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 24 травня
Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 24 травня
Фото: Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 24 травня
Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 24 травня
Фото: Володимир Зеленський
Обмін полоненими 24 травня
Обмін полоненими 24 травня
Обмін полоненими 24 травня
Обмін полоненими 24 травня
Обмін полоненими 24 травня

В субботу, 24 мая, состоялся второй этап масштабного обмена пленными между Украиной и РФ в формате 1000 на 1000. Домой удалось вернуть 307 защитников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Второй этап обмена пленными 1000 на 1000

— Еще 307 украинских защитников дома. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения, — подчеркнул глава государства.

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По его словам, среди тех, кто вернулся сегодня, — воины ВСУ, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак показал видео с обмена пленными и рассказал, что некоторые из тех, кто сегодня вернулся, находились в плену с 2022 года.

— Среди вернувшихся домой — дронщики СБС (Силы беспилотных систем), — добавил он.

Обмен пленными 24 мая: кого удалось вернуть

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что сегодня домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, ДШВ, СБС, Военно-морских сил, Сил ТрО, Госпогранслужбы и Нацгвардии.

Там отметили, что из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые.

Все 307 украинцев, которых вернули сегодня в рамках обмена 1000 на 1000, – мужчины, представители рядового и сержантского состава, которые воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Среди них — 27 защитников Мариуполя.

Освобожденные из плена пройдут необходимый медосмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что самому молодому освобожденному из российского плена — 25 лет, а самому старшему — 61 год.

По его словам, у некоторых защитников – болезни и ранения.

Накануне, 23 мая, стартовал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 в рамках договоренности, достигнутой между представителями Украины и России на переговорах в Турции 16 мая.

Впоследствии министр обороны Рустем Умеров заявил, что украинская сторона согласовала пошаговый план реализации масштабного обмена.

Вчера домой вернулись 390 украинцев — 270 военных и 120 гражданских граждан.

Сегодня состоялся второй этап, а в воскресенье, 25 мая, ожидается продолжение освобождения украинцев из плена.

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