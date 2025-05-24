В Україну повернулися ще 307 захисників у межах обміну 1000 на 1000

У суботу, 24 травня, відбувся другий етап масштабного обміну полоненими між Україною та РФ у форматі 1000 на 1000. Додому вдалося повернути 307 захисників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Другий етап обміну полоненими 1000 на 1000

– Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження, – наголосив глава держави.

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За його словами, серед тих, хто повернувся сьогодні, – воїни ЗСУ, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак показав відео з обміну полоненими і розповів, що дехто із тих, хто сьогодні повернувся, перебував у полоні з 2022 року.

– Серед повернутих додому – дронщики СБС (Сил безпілотних систем), – додав він.

Обмін полоненими 24 травня: кого вдалося повернути

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що сьогодні додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-морських сил, Сил ТрО, Держприкордонслужби та Нацгвардії.

Там наголосили, що з окремих підрозділів і військових частин полонених вдалося визволити вперше.

Усі 307 українців, яких повернули сьогодні в межах обміну 1000 на 1000, це чоловіки, представники рядового та сержантського складу, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Серед них – 27 захисників Маріуполя.

Звільнені з полону пройдуть необхідний медогляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що наймолодшому звільненому з російського полону – 25 років, а найстаршому – 61 рік.

За його словами, деякі захисники мають хвороби та поранення.

Напередодні, 23 травня, стартував масштабний обмін полоненими 1000 на 1000 в межах домовленості, досягнутої між представниками України та Росії на переговорах у Туреччині 16 травня.

Згодом міністр оборони Рустем Умєров заявив, що українська сторона узгодила покроковий план реалізації масштабного обміну.

Вчора додому повернулися 390 українців – 270 військових і 120 цивільних громадян.

Сьогодні відбувся другий етап, а в неділю, 25 травня, очікується продовження звільнення українців із полону.

Фото: Володимир Зеленський

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