Ракети до 500 км: що зміниться на фронті після зняття обмежень

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що союзники України зняли обмеження на далекобійність зброї, яку надають Києву.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року американський президент Джозеф Байден дозволив Україні завдавати ударів по Росії ракетами великої дальності ATACMS. Тоді видання The New York Times з посиланням на офіційних осіб повідомило, що Україна може застосовувати ці ракети для захисту своїх Сил оборони, які беруть участь у Курській операції.

Також повідомлялося, що обмеження на використання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow/SCALP також зняли Британія та Франція, хоча офіційної інформації від урядів країн не було.

Зараз дивляться

Факти ICTV дізналися, на яку далекобійну зброю союзники можуть зняти обмеження та як її використання змінить хід подій на фронті.

Які далекобійні ракети можуть передати Україні

Експерт з питань авіаційного озброєння та новітніх технологій Богдан Долінце вважає однозначно позитивним рішення про зняття обмежень на далекобійні удари по території РФ.

За його словами, Україна найперше очікує від партнерів франко-британські ракети Storm Shadow/SCALP, дальність яких 300 км. Неофіційно повідомлялося про використання цього озброєння по Курській області. Американськими ракетами ATACMS Україна била по ворожих цілях на окупованому Донбасі та у Криму.

– Якщо говорити про потенційне озброєння, то йдеться й про американську реактивну артилерійську систему HIMARS. Ця система може бити по ворожих об’єктах на відстані до 500 км. Фактів регулярного використання HIMARS для знищення російських артилерійських систем або підрозділів на території Курщини, Брянщини тощо, ми не зустрічали. Це може свідчити про наявність якихось обмежень щодо використання саме цього виду озброєння, – наголошує експерт.

За словами Богдана Долінце, у майбутньому Україна може отримати німецькі далекобійні ракети класу повітря-земля Taurus. Таких ракет у Німеччини може бути до тисячі одиниць.

– І, якщо говорити про них, то вони мають більшу дальність польоту, ніж Storm Shadow чи ATACMS, залежно від модифікації. У Taurus є модифікації до 500 кілометрів, є модифікації і на 300 кілометрів, – каже авіаексперт.

Він нагадав, попри те, що на Україну не накладали обмежень щодо передання озброєння, та більшість західних партнерів не передавали нам зброю з дальністю понад 300 кілометрів.

– Тобто така позиція про скасування якихось обмежень на передання далекобійної зброї може стосуватися не тільки раніше переданого озброєння, а й тієї зброї, яку можуть передати у майбутньому. І таких видів озброєння насправді набагато більше. Може йтися і про крилаті ракети, і про авіаційні керовані ракети, типу повітря-земля, які б дозволяли бити по ключовій військовій інфраструктурі Росії, – наголосив Богдан Долінце.

Що Україна може вражати на території РФ

За словами експерта, далекобійними ракетами Україна може бити по військово-промислових заводах, які виготовляють озброєння для російської армії, по складах з боєприпасами, аеродромах, де знаходиться військова техніка, яка регулярно застосовується для завдання ударів по Україні. Сили оборони можуть знищувати

ворожі командні центри, пункти запуску Шахедів.

Наприклад, бази або центри керування для запуску ударних дронів типу Шахед/Герань-2 знаходяться в радіусі 100 км від кордонів з Україною.

– На території Росії у радіусі 300-500 км є ціла низка військово-промислових об’єктів, зокрема аеродромів. Наприклад, аеродром в Бєлгороді є цивільно-військовий, проте регулярно використовується російською армією для перекидання особового складу, озброєнь, боєприпасів тощо, – каже Богдан Долінце.

Ракети Storm Shadow можуть влучати по військових об’єктах ворога на території Брянської, Курської, Бєлгородської, Ростовської областей тощо. Ракети ATACMS можуть діставати трохи далі – до Тульської, Орловської, Воронезької областей. Німецькі ракети Taurus можуть летіти ближче до Московської області.

Як зміниться ситуація на полі бою

За словами авіаексперта, все залежатиме від низки факторів, а найбільше від кількості ракет, які нам передаватимуть.

– Якщо йтиметься про десятки ракет, то якогось суттєвого ефекту не варто очікувати. Якщо ж нам передаватимуть сотні ракет, то тоді завдання ударів по цілях в Росії матиме, якщо не стратегічний, то як мінімум тактичний вплив. А це переривання ланцюжків постачання для ворожої армії, – наголошує Богдан Долінце.

Варто зауважити, що ракети Taurus мають так звану подвійну бойову частину, тобто вони можуть знищувати або вражати захищені склади з боєприпасами, наприклад, або ж бункерні командні центри. І це теж суттєво вплине на спроможність Росії вести бойові дії на певних напрямках, бо втрачається керування частиною фронту.

Taurus для України

Попередній канцлер Німеччини Олаф Шольц та Міноборони неодноразово заявляли, що взагалі не розглядають надання Україні ракет Taurus. Новий канцлер Фрідріх Мерц говорить, що готовий передати Україні ці ракети, якщо це буде погоджено з європейськими партнерами.

Політолог, кандидат політичних наук, доцент Київського національного університету ім. Т. Шевченка Ігор Рейтерович нагадав, що Мерц ще під час передвиборчої кампанії висловлювався за надання Україні ракет Taurus. Тож своїй позиції Мерц не зраджує.

Крім того, він хоче повернути Німеччині лідерство в Європейському Союзі. А ще Мерц доволі радикально налаштований проти Російської Федерації.

– Заява Мерца про ракети Taurus для України – це ще й реакція на варварські терористичні удари по території України, які чинить Росія. От Мерц намагається передати сигнал росіянам, що Німеччина і Європа все бачать, і попри достатньо слабку реакцію Дональда Трампа, європейці реагуватимуть інакше, – наголошує Ігор Рейтерович.

На думку політолога, цілком ймовірно Німеччина готувалася до рішення щодо ракет Taurus, адже раніше Берлін засекретив всі поставки зброї в Україну.

– Цілком ймовірно, це робилося з метою передати далекобійні ракети, Україна їх використає, а потім, залежно від результатів, якщо вони будуть позитивні, то можна буде офіційно підтвердити надання Taurus, – каже політичний експерт.

Примушування РФ до миру

За словами Ігоря Рейтеровича, Німеччина і Європа хочуть змусити кремлівського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Це так зване примушування до миру.

До речі, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зняття обмежень на далекобійність зброї, що постачається Україні, не сприятиме мирному процесу.

– Тобто Пєсков розуміє, що це якраз є пряме примушення до миру. І в даному плані Росія розуміє, що або вони дійсно сідають за стіл переговорів, або Україна отримуватиме далекобійну зброю і гатитиме по РФ, – наголосив політолог.

Ігор Рейтерович вважає, що саме під ракетним тиском Росія й сяде за стіл переговорів, бо іншої мови росіяни не розуміють.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.