Зеленский поручил ускорить производство украинской баллистики

Президент Украины Владимир Зеленский поручил значительно увеличить производство ударных дронов и дронов-перехватчиков для противодействия российским ударам, а также поручил профинансировать украинскую баллистическую программу.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем обращении.

Россия не стремится к миру

По словам президент, во время ставки верховного главнокомандующего присутствующие обсудили российские военные намерения, возможности вражеских войск и промышленного комплекса. В центре обсуждения также были возможности давить на Россию и разрушать ее планы.

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— Видим из информации, которую получает разведка и из открытых данных, что Путин и его окружение не планируют завершать войну. Нет сейчас ни одного подтверждения, что они всерьез рассматривают вариант мира и рассматривают серьезно дипломатию. Наоборот, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. Это откровенное пренебрежение всех в мире, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что российские удары по Украине становятся все более дерзкими и масштабными.

— Более 900 ударных дронов против Украины за три дня. Плюс баллистика, плюс крылатые ракеты. В этом нет никакого военного смысла. Но это очевидный политический выбор Путина воевать дальше и разрушать жизни, — заявил Владимир Зеленский.

Украинская баллистическая программа

По словам президента, Россию надо принудить к миру, а потому надо продолжать давить санкциями, чтобы ограничить военную способность.

— Сегодня на ставке подробно разобрали последствия российских ударов. Их тактику, применение дронов и наши ответы, — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что поручил значительно увеличить производство украинских дронов и беспилотников-перехватчиков. Для этого Украина будет привлекать больше финансирования от партнеров.

Также Зеленский поручил предоставить отдельное финансирование для украинской баллистической программы, чтобы ускорить производство ракет.

А еще президент вспомнил пилотов боевой авиации — F-16 и Миражей, — которые сбили значительную часть вражеских крылатых ракет

— Также 11 зенитно-ракетная Шепетовская бригада. 96 зенитно-ракетная Киевская. 138 Днепровская, 208 Херсонская и 301 Никопольская зенитные ракетные бригады. Спасибо вам за меткость. И всем подразделениям защиты нашего неба. Мобильные огневые группы, вертолеты армейской авиации, ребовцы, — подытожил глава государства.

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