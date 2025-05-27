О посредничестве речь не идет: Ватикан предлагает лишь место для переговоров Украины и РФ

В предложении Папы Римского Льва XIV о проведении переговоров между Украиной и Россией речь не идет о посредничестве.

Об этом заявил государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, пишет Vatican News.

Предложение Папы Римского относительно мирных переговоров

По его словам, Ватикан выступает за то, чтобы переговоры между Украиной и Россией начались как можно быстрее.

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— На самом деле важно, чтобы эти переговоры наконец начались, ведь войну необходимо срочно остановить. Прежде всего, срочно нужно перемирие, чтобы положить конец разрушениям, уничтожению городов, гибели мирного населения, — сказал Паролин.

Он добавил, что следующим шагом должно стать достижение «стабильного, справедливого и длительного мира, который будет принят и согласован обеими сторонами».

Глава дипломатии Ватикана подчеркнул, что Папа Лев XIV заявил о полной готовности Святого Престола принять возможные переговоры, предлагая “нейтральное, защищенное место”.

При этом он отметил, что о посредничестве речь не идет, потому что “о посредничестве должны попросить стороны”. Речь идет лишь о готовности предоставить место.

— Говорится также о других возможных местах, таких как Женева. В любом случае, не имеет значения, где состоятся переговоры, которых мы все желаем. На самом деле важно то, чтобы они наконец начались, — сказал кардинал.

Недавно Папа Римский Лев XIV заявил о готовности принять в Ватикане следующий раунд переговоров между Украиной и Россией по завершению войны. Об этом рассказала глава правительства Италии Джорджа Мелони.

Позже агентство Reuters, ссылаясь на три российских источника, сообщило, что РФ не рассматривает Ватикан как серьезное место для мирных переговоров с Украиной, поскольку Святой Престол является центром католицизма и окружен Италией — членом НАТО и ЕС.

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