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Про посередництво не йдеться: Ватикан пропонує лише місце для переговорів України та РФ

Папа римський Лев 14
Фото: Getty Images

У пропозиції Папи Римського Лева XIV щодо проведення переговорів про між Україною та Росією не йдеться про посередництво.

Про це заявив державний секретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін, пише Vatican News.

Пропозиція Папи Римського щодо мирних переговорів

За його словами, Ватикан виступає за те, щоб переговори між Україною та Росією розпочалися якнайшвидше.

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— Насправді важливо, щоб ці переговори нарешті розпочалися, адже війну необхідно терміново зупинити. Перш за все, терміново потрібне перемир’я, щоб покласти край руйнуванням, знищенню міст, загибелі мирного населення, – сказав Паролін.

Він додав, що наступним кроком має стати досягнення “стабільного, справедливого і тривалого миру, який буде прийнятий і погоджений обома сторонами”.

Глава дипломатії Ватикану наголосив, що Папа Лев XIV заявив про повну готовність Святого Престолу прийняти можливі переговори, пропонуючи “нейтральне, захищене місце”.

При цьому він зауважив, що про посередництво не йдеться, бо “про посередництво повинні попросити сторони”. Йдеться лише про готовність надати місце.

— Говориться також про інші можливі місця, як от Женева. В будь-якому випадку, не має значення, де відбудуться переговори, яких ми всі бажаємо. Насправді важливо те, щоб вони нарешті розпочалися, – сказав кардинал.

Нещодавно Папа Римський Лев XIV заявив про готовність прийняти у Ватикані наступний раунд переговорів між Україною та Росією щодо завершення війни. Про це розповіла глава уряду Італії Джорджа Мелоні.

Пізніше агентство Reuters, посилаючись на три російські джерела, повідомило, що РФ не розглядає Ватикан як серйозне місце для мирних переговорів з Україною, оскільки Святий Престол є центром католицизму та оточений Італією — членом НАТО та ЄС.

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