Щоденні втрати РФ у 1 800 військових не вдастся компенсувати – Лакійчук

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук вважає, що, якщо втрати росіян серед особового складу складуть до 1 800 осіб на день, то вони не зможуть їх компенсувати.

Про це він сказав в інтерв’ю воєнкору програми Факти ICTV Олегу Корнієнку.

Про втрати ворога та ситуацію на фронті

— Якщо особові втрати росіян складуть в 1 600-1 800 на день, то вони почнуть перевищувати їхню спроможність набирати особовий склад, компенсувати втрати. І це стане обвалом їхніх спроможностей військових взагалі, – сказав він.

Лакійчук зазначив, що коли Сили оборони вийшли на цифру у 1 400 ліквідованих окупантів на день, то це стало “дуже напружено” для російських генералів.

Зараз дивляться

— Тобто, зараз ситуація склалася така, що плато, я б назвав її, не глухий кут, а плато. Росіяни не можуть наростити свої наступальні спроможності, але ми не можемо і завадити, нам не вистачає потуги, щоб їх зупинити повністю. От ми зупиняємося на одній стратегічній операції.

За словами експерта, російська армія може взяти резерви на Курщині. Також він зазначив, що є розмови про те, що на Білгородщині ворог накопичив 60 тис. особового складу.

Лакійчук каже, це ті сили, що ведуть бойові дії проти Курщини – морпіхи та десантники.

І для росіян, і для нас питання полягає в одному. Коли завершиться Курська операція? Якщо вона завершиться, у росіян вивільняться певні резерви. Причому такі високомобільні, найбільш наступальні підрозділи – зазначив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 190-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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