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Потери РФ на 28 мая: уничтожено 1050 оккупантов и полсотни единиц автотехники

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 28 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 050 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 190-е сутки полномасштабной войны превысили 983 тыс.

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Потери РФ на 28 мая 2025 года

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 983890 (+1050) человек / persons,
  • танков / tanks ‒ 10864 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22644 (+2) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 28355 (+18) ед,
  • РСЗО / MLRS – 1397 (+0) ед,
  • средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1171 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft – 372 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 37918 (+65),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3265 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49959 (+52) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 3902 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 190-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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