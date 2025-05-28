Потери РФ на 28 мая: уничтожено 1050 оккупантов и полсотни единиц автотехники

Потери врага на 28 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 050 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 190-е сутки полномасштабной войны превысили 983 тыс.

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Потери РФ на 28 мая 2025 года

личного состава / personnel ‒ около/ about 983890 (+1050) человек / persons,

танков / tanks ‒ 10864 (+4) ед,

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs ‒ 22644 (+2) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 28355 (+18) ед,

РСЗО / MLRS – 1397 (+0) ед,

средства ПВО / anti-aircraft systems ‒ 1171 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 372 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 37918 (+65),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3265 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 28 (+0) ед,

подлодки / submarines — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49959 (+52) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 3902 (+0).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 190-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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