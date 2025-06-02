Зеленський прибув на саміт Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до столиці Литви для участі у спільному саміті країн Бухарестської дев’ятки (B9) та Нордичних (Північних) країн.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Участь Зеленського у саміті Бухарестської дев’ятки

Очільник держави проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами країн-учасниць саміту. У фокусі обговорення питань безпеки, оборонної підтримки та євроатлантичної інтеграції України.

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На саміт у Вільнюсі зібралися країни східного флангу НАТО та держави Північної Європи, щоб зкоординувати зусилля у сфері безпеки з огляду на війну Росії проти України. До заходу приєднаються представники Бухарестської дев’ятки — Болгарії, Угорщини, Латвії, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії та Естонії, а також країн Північної Європи — Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Раніше Радіо Свобода із посиланням на поінформованих співробітників і дипломатів НАТО повідомило, що у Північноатлантичному блоці не обговорюють вимогу кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо зобов’язання припинити розширення Альянсу. У НАТО наголошують, що у Росії немає права вето на розширення блоку.

Водночас спецпосланець президента США у питаннях України Кіт Келлог зауважив, що побоювання РФ щодо розширення НАТО є цілком справедливими.

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