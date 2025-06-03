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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
4 мин.

Сколько ракет в месяц производит Россия: оценка украинской разведки

іскандер м характеристики
Фото: Depositphotos

В военной разведке оценили возможности России продолжать интенсивные ракетные удары по Украине.

На запрос издания NV там подсчитали, сколько ракет имеет в арсенале РФ и сколько производит ежемесячно.

Какие ракеты имеет РФ и сколько

После операции Паутина, в результате которой было выведено из строя 34% российской стратегической авиации РФ, газета The New York Times написала, что РФ может нанести значительный удар по Украине в ответ.

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В разведке США не сказали, какие объекты может атаковать Москва. Но официальные лица предполагают, что РФ может ударить дронами по гражданской инфраструктуре Украины. Также возможна атака на энергетическую систему с использованием баллистических ракет средней дальности.

По данным ГУР МО, по состоянию на середину мая 2025 года Россия имела в запасах 2 760 ракет различных типов в своем арсенале, а также около 11 тыс. единиц зенитных управляемых ракет для ЗРС типа С-300П/С-400.

  • баллистических ракет Искандер-М — почти 600 единиц;
  • гиперзвуковых аэробаллистических ракет Кинжал — более 100;
  • крылатых ракет Искандер-К — почти 300;
  • крылатых ракет X-101 — более 300;
  • крылатых ракет Калибр — более 400;
  • крылатых ракет X-22/32 — до 300;
  • крылатых ракет Оникс и гиперзвуковых противокорабельных ракет Циркон — 700;
  • баллистических северокорейских ракет KN-23 — 60;
  • зенитных управляемых ракет для ЗРС типа С-300П/С-400 — около 11 тыс.
скільки ракет має рф

Инфографика: Факты ICTV

Сколько ракет в месяц производит Россия

По данным ГУР, Россия постоянно пополняет свои запасы. За месяц страна-агрессор способна производить такое количество ракет:

  • Искандер-М — 60-70 единиц;
  • Кинжал — 10-15;
  • Искандер-К — 20-30;
  • X-101 — 60-70;
  • Калибр — 25-30;
  • X-32 — до 10;
  • Оникс и Циркон — 20-30 в целом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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