Скільки ракет на місяць виробляє Росія: оцінка української розвідки
У воєнній розвідці оцінили можливості Росії продовжувати інтенсивні ракетні удари по Україні.
На запит видання NV там підрахували, скільки ракет має в арсеналі РФ та скільки виробляє щомісяця.
Які ракети має РФ та скільки
Після операції Павутина, в результаті якої було виведено з ладу 34% російської стратегічної авіації РФ, газета The New York Times написала, що РФ може завдати значного удару по Україні у відповідь.
У розвідці США не сказали, які об’єкти може атакувати Москва. Але офіційні особи припускають, що РФ може вдарити дронами по цивільній інфраструктурі України. Також можлива атака на енергетичну систему з використанням балістичних ракет середньої дальності.
За даними ГУР МО, станом на середину травня 2025 року Росія мала у запасах 2 760 ракет різних типів у своєму арсеналі, а також близько 11 тис. одиниць зенітних керованих ракет для ЗРС типу С-300П/С-400.
- балістичних ракет Искандер-М — майже 600 одиниць;
- гіперзвукових аеробалістичних ракет Кинжал — понад 100;
- крилатих ракет Искандер-К — майже 300;
- крилатих ракет X-101 — більше 300;
- крилатих ракет Калибр — понад 400;
- крилатих ракет X-22/32 — до 300;
- крилатих ракет Оникс і гіперзвукових протикорабельних ракет Циркон – 700;
- балістичних північнокорейських ракет KN-23 — 60;
- зенітних керованих ракет для ЗРС типу С-300П/С-400 — близько 11 тис.
Скільки ракет на місяць виробляє Росія
За даними ГУР, Росія постійно поповнює свої запаси. За місяць країна-агресор спроможна виробляти таку кількість ракет:
- Искандер-М — 60−70 одиниць;
- Кинжал — 10−15;
- Искандер-К — 20−30;
- X-101 — 60−70;
- Калибр — 25−30;
- X-32 — до 10;
- Оникс і Циркон — 20−30 загалом.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.
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