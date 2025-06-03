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Інфографіка
Інфографіка
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
4 хв.

Скільки ракет на місяць виробляє Росія: оцінка української розвідки

іскандер м характеристики
Фото: Depositphotos

У воєнній розвідці оцінили можливості Росії продовжувати інтенсивні ракетні удари по Україні.

На запит видання NV там підрахували, скільки ракет має в арсеналі РФ та скільки виробляє щомісяця.

Які ракети має РФ та скільки

Після операції Павутина, в результаті якої було виведено з ладу 34% російської стратегічної авіації РФ, газета The New York Times написала, що РФ може завдати значного удару по Україні у відповідь.

Зараз дивляться

У розвідці США не сказали, які об’єкти може атакувати Москва. Але офіційні особи припускають, що РФ може вдарити дронами по цивільній інфраструктурі України. Також можлива атака на енергетичну систему з використанням балістичних ракет середньої дальності.

За даними ГУР МО, станом на середину травня 2025 року Росія мала у запасах 2 760 ракет різних типів у своєму арсеналі, а також близько 11 тис. одиниць зенітних керованих ракет для ЗРС типу С-300П/С-400.

  • балістичних ракет Искандер-М — майже 600 одиниць;
  • гіперзвукових аеробалістичних ракет Кинжал — понад 100;
  • крилатих ракет Искандер-К — майже 300;
  • крилатих ракет X-101 — більше 300;
  • крилатих ракет Калибр — понад 400;
  • крилатих ракет X-22/32 — до 300;
  • крилатих ракет Оникс і гіперзвукових протикорабельних ракет Циркон – 700;
  • балістичних північнокорейських ракет KN-23 — 60;
  • зенітних керованих ракет для ЗРС типу С-300П/С-400 — близько 11 тис.
скільки ракет має рф

Інфографіка: Факти ICTV

Скільки ракет на місяць виробляє Росія

За даними ГУР, Росія постійно поповнює свої запаси. За місяць країна-агресор спроможна виробляти таку кількість ракет:

  • Искандер-М — 60−70 одиниць;
  • Кинжал — 10−15;
  • Искандер-К — 20−30;
  • X-101 — 60−70;
  • Калибр — 25−30;
  • X-32 — до 10;
  • Оникс і Циркон — 20−30 загалом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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