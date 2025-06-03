Скільки ракет на місяць виробляє Росія: оцінка української розвідки

У воєнній розвідці оцінили можливості Росії продовжувати інтенсивні ракетні удари по Україні.

На запит видання NV там підрахували, скільки ракет має в арсеналі РФ та скільки виробляє щомісяця.

Які ракети має РФ та скільки

Після операції Павутина, в результаті якої було виведено з ладу 34% російської стратегічної авіації РФ, газета The New York Times написала, що РФ може завдати значного удару по Україні у відповідь.

Зараз дивляться

У розвідці США не сказали, які об’єкти може атакувати Москва. Але офіційні особи припускають, що РФ може вдарити дронами по цивільній інфраструктурі України. Також можлива атака на енергетичну систему з використанням балістичних ракет середньої дальності.

За даними ГУР МО, станом на середину травня 2025 року Росія мала у запасах 2 760 ракет різних типів у своєму арсеналі, а також близько 11 тис. одиниць зенітних керованих ракет для ЗРС типу С-300П/С-400.

балістичних ракет Искандер-М — майже 600 одиниць;

гіперзвукових аеробалістичних ракет Кинжал — понад 100;

крилатих ракет Искандер-К — майже 300;

крилатих ракет X-101 — більше 300;

крилатих ракет Калибр — понад 400;

крилатих ракет X-22/32 — до 300;

крилатих ракет Оникс і гіперзвукових протикорабельних ракет Циркон – 700;

балістичних північнокорейських ракет KN-23 — 60;

зенітних керованих ракет для ЗРС типу С-300П/С-400 — близько 11 тис.

Скільки ракет на місяць виробляє Росія

За даними ГУР, Росія постійно поповнює свої запаси. За місяць країна-агресор спроможна виробляти таку кількість ракет:

Искандер-М — 60−70 одиниць;

Кинжал — 10−15;

Искандер-К — 20−30;

X-101 — 60−70;

Калибр — 25−30;

X-32 — до 10;

Оникс і Циркон — 20−30 загалом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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