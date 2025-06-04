Справка о регистрации места жительства: как получить онлайн и офлайн

Справка о регистрации места жительства нужна, чтобы подтвердить актуальный адрес вашего проживания. Например, в школе, детском саду, в банке и тому подобное.

Факты ICTV узнавали, как получить справку о регистрации места жительства онлайн и офлайн.

Где взять справку о регистрации места жительства

Получить документ можно онлайн и офлайн. Чтобы заказать справку о регистрации места жительства офлайн, нужно обратиться в ЦПАУ. Значительно проще это сделать онлайн. Для этого можно использовать сервис Дія.

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Как получить справку о регистрации места жительства онлайн в Дії

Для этого нужно перейти на сайт или в мобильное приложение Дія.

Как получить справку о регистрации места жительства в Дії:

Надо войти в раздел Выписка о месте жительства и нажать окошко Получить выписку . После этого нужно зарегистрироваться или войти в личный кабинет.

и нажать окошко . После этого нужно зарегистрироваться или войти в личный кабинет. В личном кабинете можно увидеть, где зарегистрирован человек. После этого стоит выбрать лицо, для которого нужна выписка. Это может быть ребенок или взрослый человек.

Если нужна выписка для ребенка, следует указать номер и серию его свидетельства о рождении.

Далее осуществляется загрузка выписки из раздела Полученные документы, который находится в Личном кабинете.

Как только документ будет готов, человек получит оповещение в личный кабинет или на электронную почту.

Выписка выдается в PDF-формате с информацией для ребенка или взрослого. Ребенок старше 14 лет, который имеет паспорт, может самостоятельно получить документ. Для детей до 14 лет выписку заказывают родители. Для проверки ее действительности используется qr-код, который находится в документе.

Нужно навести камеру смартфона на этот qr-код и считать информацию.

Как получить справку о регистрации места жительства офлайн

Чтобы получить справку о месте проживания офлайн, нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг и добавить соответствующий перечень документов вместе с заявлением.

Подать заявление может лицо, которому нужна выписка, или его законный представитель, имеющий соответствующую доверенность.

Порядок получения справки в ЦПАУ:

Для получения понадобится документ, удостоверяющий личность, и письменное согласие на предоставление соответствующей информации.

У законного представителя должен быть документ, подтверждающий личность, и доверенность.

В заявлении-запросе указывается фамилия, имя и отчество человека, которому нужна соответствующая выписка, и цель получения информации.

Документ выдается в течение 30 дней с момента обращения. Плата за справку не взимается.

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