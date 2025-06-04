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Справка о регистрации места жительства: как получить онлайн и офлайн

Довідка
Фото: Pixabay

Справка о регистрации места жительства нужна, чтобы подтвердить актуальный адрес вашего проживания. Например, в школе, детском саду, в банке и тому подобное.

Факты ICTV узнавали, как получить справку о регистрации места жительства онлайн и офлайн.

Где взять справку о регистрации места жительства

Получить документ можно онлайн и офлайн. Чтобы заказать справку о регистрации места жительства офлайн, нужно обратиться в ЦПАУ. Значительно проще это сделать онлайн. Для этого можно использовать сервис Дія.

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Как получить справку о регистрации места жительства онлайн в Дії

Для этого нужно перейти на сайт или в мобильное приложение Дія.

Как получить справку о регистрации места жительства в Дії:

  • Надо войти в раздел Выписка о месте жительства и нажать окошко Получить выписку. После этого нужно зарегистрироваться или войти в личный кабинет.
  • В личном кабинете можно увидеть, где зарегистрирован человек. После этого стоит выбрать лицо, для которого нужна выписка. Это может быть ребенок или взрослый человек.
  • Если нужна выписка для ребенка, следует указать номер и серию его свидетельства о рождении.
  • Далее осуществляется загрузка выписки из раздела Полученные документы, который находится в Личном кабинете.

Как только документ будет готов, человек получит оповещение в личный кабинет или на электронную почту.

Выписка выдается в PDF-формате с информацией для ребенка или взрослого. Ребенок старше 14 лет, который имеет паспорт, может самостоятельно получить документ. Для детей до 14 лет выписку заказывают родители. Для проверки ее действительности используется qr-код, который находится в документе.

Нужно навести камеру смартфона на этот qr-код и считать информацию.

Как получить справку о регистрации места жительства офлайн

Чтобы получить справку о месте проживания офлайн, нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг и добавить соответствующий перечень документов вместе с заявлением.

Подать заявление может лицо, которому нужна выписка, или его законный представитель, имеющий соответствующую доверенность.

Заява

Порядок получения справки в ЦПАУ:

  • Для получения понадобится документ, удостоверяющий личность, и письменное согласие на предоставление соответствующей информации.
  • У законного представителя должен быть документ, подтверждающий личность, и доверенность.
  • В заявлении-запросе указывается фамилия, имя и отчество человека, которому нужна соответствующая выписка, и цель получения информации.

Документ выдается в течение 30 дней с момента обращения. Плата за справку не взимается.

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