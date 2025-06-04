Довідка про реєстрацію місця проживання потрібна, щоб підтвердити актуальну адресу вашого проживання. Наприклад, у школі, дитячому садку, в банку тощо.

Факти ICTV дізнавалися, як отримати довідку про реєстрацію місця проживання онлайн та офлайн.

Де взяти довідку про реєстрацію місця проживання

Отримати документ можна онлайн та офлайн. Щоб замовити довідку про реєстрацію місця проживання офлайн, потрібно звернутися до ЦНАПу. Значно простіше це зробити онлайн. Для цього можна використовувати сервіс Дія.

Зараз дивляться

Як отримати довідку про реєстрацію місця проживання онлайн в Дії

Для цього потрібно перейти на сайт або в мобільний додаток Дія.

Як отримати довідку про реєстрацію місця проживання в Дії:

Треба увійти в розділ Витяг про місце проживання.

Натисніть віконце Отримати витяг . Після цього потрібно зареєструватися або увійти у власний кабінет.

У власному кабінеті можна побачити, де зареєстрована людина. Після цього варто обрати особу, для якої потрібен витяг. Це може бути дитина або доросла людина.

Якщо потрібен витяг для дитини, варто вказати номер та серію її свідоцтва про народження.

Далі здійснюється завантаження витягу з розділу Отримані документи, який є в Особистому кабінеті .

Щойно документ буде готовий, людина отримає сповіщення в особистий кабінет або на електронну пошту.

Витяг видається в PDF-форматі з інформацією для дитини або дорослого. Дитина старше 14 років, яка має паспорт, може самостійно отримати документ. Для дітей до 14 років витяг замовляють батьки. Для перевірки його дійсності використовується qr-код, який є у документі.

Потрібно навести камеру смартфона на цей qr-код та зчитати інформацію.

Як отримати довідку про реєстрацію місця проживання офлайн

Щоб отримати довідку про місце проживання офлайн, потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг і додати відповідний перелік документів разом із заявою.

Подати заяву може особа, якій потрібен витяг, або її законний представник, що має відповідну довіреність.

Порядок отримання довідки у ЦНАП:

Для отримання знадобиться документ, який посвідчує особу, та письмова згода на надання відповідної інформації .

У законного представника повинен бути документ, який підтверджує особу, та довіреність .

У заяві-запиті вказується прізвище, ім’я та по батькові людини, якій потрібен відповідний витяг, та мета отримання інформації.

Документ видається протягом 30 днів з моменту звернення. Плата за довідку не стягується.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.