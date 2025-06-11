Зеленский после удара по Харькову: Каждый обстрел доказывает, что давления на РФ мало

В Харькове продолжаются спасательные работы после очередной атаки дронов-камикадзе типа Шахед, которая произошла ночью.

О последствиях обстрела Харькова сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ночная атака на Харьков: реакция Зеленского

По его словам, беспилотники попали в обычные жилые дома. По состоянию на утро 11 июня известно о 64 пострадавших, среди которых девять детей. Три человека погибли.

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— Мои соболезнования родным и близким, — отметил глава государства.

Пожары, вызванные взрывами, были оперативно локализованы силами ГСЧС. Зеленский поблагодарил спасателей, коммунальные службы, полицейских и всех, кто присоединился к ликвидации последствий удара.

Президент подчеркнул, что почти каждая атака России — это не просто террор, а сигнал для международного сообщества:

— Каждый новый удар России по мирной жизни — это доказательство, что санкционного и политического давления недостаточно. Россия заслуживает большей жесткости. Без этого — никакой настоящей дипломатии не будет, — добавил он.

Зеленский обратился к мировым лидерам, в частности США, с призывом не медлить с решениями, которые способны ограничить ресурсы Кремля.

— Те, кто призывает к прекращению убийств и к дипломатии, должны действовать. Не словами — решениями, — отметил президент.

Атака России на Харьков

Напомним, в результате атаки российских беспилотников в нескольких районах вспыхнули пожары. Пострадали 64 человека. Трое харьковчан погибли.

Вражеские БпЛА попали в троллейбусное депо, частный дом и несколько многоквартирных жилых домов.

Также горели автомобили, детская площадка.

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