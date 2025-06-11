Зеленський після удару по Харкову: Кожен обстріл доводить, що тиску на РФ замало

У Харкові тривають рятувальні роботи після чергової атаки дронів-камікадзе типу Шахед, яка сталася вночі.

Про наслідки обстрілу Харкова повідомив президент України Володимир Зеленський.

Нічна атака на Харків: реакція Зеленського

За його словами, безпілотники влучили у звичайні житлові будинки. Станом на ранок 11 червня відомо про 64 постраждалих, серед яких дев’ятеро дітей. Троє людей загинули.

Зараз дивляться

– Мої співчуття рідним та близьким, – зазначив глава держави.

Пожежі, спричинені вибухами, були оперативно локалізовані силами ДСНС. Зеленський подякував рятувальникам, комунальним службам, поліцейським та всім, хто долучився до ліквідації наслідків удару.

Президент наголосив, що майже кожна атака Росії – це не просто терор, а сигнал для міжнародної спільноти:

– Кожен новий удар Росії по мирному життю – це доказ, що санкційного й політичного тиску недостатньо. Росія заслуговує більшої жорсткості. Без цього – жодної справжньої дипломатії не буде, – додав він.

Зеленський звернувся до світових лідерів, зокрема США, із закликом не зволікати з рішеннями, які здатні обмежити ресурси Кремля.

– Ті, хто закликає до припинення вбивств і до дипломатії, мають діяти. Не словами – рішеннями, – зауважив президент.

Атака Росії на Харків

Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників у кількох районах спалахнули пожежі. Постраждали 64 людини. Троє харків’ян загинули.

Ворожі БпЛА влучили у тролейбусне депо, приватний будинок та кілька багатоквартирних житлових будинків.

Також горіли автомобілі, дитячий майданчик.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.