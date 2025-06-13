Ракета Сапсан прошла боевое испытание и запускается в серию

Баллистическая ракета Сапсан успешно прошла боевые испытания в мае 2025 года и начинает серийное производство в Украине.

Об этом сообщил Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Ракета Сапсан запускается в производство

По его информации, середина мая 2025 года стала датой первого эффективного боевого запуска Сапсана – украинские военные уничтожили российский военный объект, расположенный почти в 300 километрах от места запуска.

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— Откровенно говоря, успеху предшествовало правильное администрирование этой ракетной программы. С июля 2024 года появился профильный заместитель министра обороны Анатолий Клочко, который стал координатором программы – центр тяжести перешел от Минстратегпрома к Минобороны. Что логично, потому что именно Минобороны является заказчиком ракеты и ведет все программы профильного военно-технического сотрудничества, – отметил Бадрак.

Эксперт подчеркнул, что ракетную программу в конце концов отделили от других разработок – в Министерстве обороны создали главное управление сопровождения этой программы и специализированный департамент, ответственный за политику боевых ракет для ВСУ.

Аналитик добавил, что сейчас ракета Сапсан запускается в серийное производство. По словам представителей Минобороны, этому процессу не мешают никакие препятствия, а работа между оборонным ведомством и Министерством стратегических отраслей промышленности успешно синхронизирована. —

— По крайней мере, есть такие заверения военных, — сказал експерт.

Что известно о ракете Сапсан

Бадрак отметил, что эта ракета Сапсан является «мощным оружием большого калибра». Ее боевая часть весит 480 кг, тогда как в новой американской баллистической ракете PrSM для системы HIMARS вес боеголовки составляет всего 91 кг.

— Поэтому можно предположить, что Украина уже на пути к ракетному наращиванию, и это важно не только для настоящего, но и для обеспечения будущего государства и нации, – резюмировал эксперт.

Кроме того, Бадрак сообщил, что Сапсан продемонстрировал высокую скорость во время испытаний. Эта ракета быстрее американских ATACMS и ближе по характеристикам к российским Искандерам.

Фото: Defence Express

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