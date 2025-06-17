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Трамп достроково залишив саміт G7 та скликав команду з нацбезпеки у Вашингтоні

Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп вирішив достроково залишити саміт G7 у Канаді через ескалацію ситуації на Близькому Сході.

Лідери країн Великої сімки – Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США та Євросоюзу – зібралися на гірському курорті Кананаскіс у Канаді. Саміт мав тривати до вівторка.

Трамп раніше покинув саміт G7 – що відомо

Про рішення президента США це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у понеділок, 16 червня.

Зараз дивляться

– Було досягнуто багато, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп залишить саміт сьогодні ввечері після вечері з главами держав, – написала вона у соцмережі X.

Президент Франції Еммануель Макрон позитивно оцінив рішення Трампа залишити саміт раніше, назвавши це “сприятливим кроком” у контексті досягнення припинення вогню на Близькому Сході. Утім, президент США заявив, що Макрон помиляється.

Трамп відповів Макрону

Фото: скриншот з поста Трампа у Truth

– Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато важливіше. Навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється, – написав Трамп у своїй соцмережі.

Також Дональд Трамп закликав до негайної евакуації Тегерана й повторив, що Іран “мав укласти ядерну угоду зі США”.

Після оголошення про достроковий від’їзд з саміту президент США дав вказівку своїй команді з нацбезпеки зібратися у Ситуаційній кімнаті Білого дому. Про це повідомив представник адміністрації CNN у понеділок ввечері. Водночас не уточнюється, чи Трамп наказав провести засідання негайно, чи вже після його повернення до Вашингтона.

Раніше того ж дня біля західного крила Білого дому помітили кількох високопоставлених чиновників, зокрема генерала Дена “Райзіна” Кейна, голову Об’єднаного комітету начальників штабів.

Джерело: CNBC

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