Трамп достроково залишив саміт G7 та скликав команду з нацбезпеки у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп вирішив достроково залишити саміт G7 у Канаді через ескалацію ситуації на Близькому Сході.

Лідери країн Великої сімки – Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США та Євросоюзу – зібралися на гірському курорті Кананаскіс у Канаді. Саміт мав тривати до вівторка.

Про рішення президента США це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у понеділок, 16 червня.

President Trump had a great day at the G7, even signing a major trade deal with the United Kingdom and Prime Minister Keir Starmer. Much was accomplished, but because of what’s going on in the Middle East, President Trump will be leaving tonight after dinner with Heads of State.

— Karoline Leavitt (@PressSec) June 16, 2025