Трамп достроково залишив саміт G7 та скликав команду з нацбезпеки у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп вирішив достроково залишити саміт G7 у Канаді через ескалацію ситуації на Близькому Сході.

Лідери країн Великої сімки – Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США та Євросоюзу – зібралися на гірському курорті Кананаскіс у Канаді. Саміт мав тривати до вівторка.

Трамп раніше покинув саміт G7 – що відомо

Про рішення президента США це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у понеділок, 16 червня.

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President Trump had a great day at the G7, even signing a major trade deal with the United Kingdom and Prime Minister Keir Starmer. Much was accomplished, but because of what’s going on in the Middle East, President Trump will be leaving tonight after dinner with Heads of State. — Karoline Leavitt (@PressSec) June 16, 2025

– Було досягнуто багато, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп залишить саміт сьогодні ввечері після вечері з главами держав, – написала вона у соцмережі X.

Президент Франції Еммануель Макрон позитивно оцінив рішення Трампа залишити саміт раніше, назвавши це “сприятливим кроком” у контексті досягнення припинення вогню на Близькому Сході. Утім, президент США заявив, що Макрон помиляється.

– Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню. Набагато важливіше. Навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється, – написав Трамп у своїй соцмережі.

Також Дональд Трамп закликав до негайної евакуації Тегерана й повторив, що Іран “мав укласти ядерну угоду зі США”.

Після оголошення про достроковий від’їзд з саміту президент США дав вказівку своїй команді з нацбезпеки зібратися у Ситуаційній кімнаті Білого дому. Про це повідомив представник адміністрації CNN у понеділок ввечері. Водночас не уточнюється, чи Трамп наказав провести засідання негайно, чи вже після його повернення до Вашингтона.

Раніше того ж дня біля західного крила Білого дому помітили кількох високопоставлених чиновників, зокрема генерала Дена “Райзіна” Кейна, голову Об’єднаного комітету начальників штабів.

Джерело : CNBC

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