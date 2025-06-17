Зеленський прибув на саміт G7: заплановано зустрічі з лідерами світу

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт лідерів країн G7, що відбувається у Канаді.

Про це повідомили джерела агентства Інтерфакс-Україна.

Саміт G7: Зеленський прибув на зустріч

Очікується, що президент України доєднається до спеціального засідання під назвою A strong and sovereign Ukraine (Сильна і суверенна Україна – переклад).

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У межах свого візиту Зеленський матиме низку важливих зустрічей з:

президентом Франції Емманюелем Макроном;

президентом Європейської Ради Антоніу Коштою;

генеральним секретарем НАТО Марком Рютте;

прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером;

президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн;

президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулу да Сільвою;

прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні;

премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що під час саміту G7 планує зустрітися й з главою Білого дому Дональдом Трампом. За його словами, сторони вели організаційні переговори щодо цього.

Чи відбудеться зустріч на полях саміту G7, невідомо. Оскільки президент США вирішив достроково покинути саміт у Канаді через ескалацію на Близькому Сході.

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