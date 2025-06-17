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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Зеленський прибув на саміт G7: заплановано зустрічі з лідерами світу

Володимир Зеленський
Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт лідерів країн G7, що відбувається у Канаді.

Про це повідомили джерела агентства Інтерфакс-Україна.

Саміт G7: Зеленський прибув на зустріч

Очікується, що президент України доєднається до спеціального засідання під назвою A strong and sovereign Ukraine (Сильна і суверенна Україна – переклад).

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У межах свого візиту Зеленський матиме низку важливих зустрічей з:

  • президентом Франції Емманюелем Макроном;
  • президентом Європейської Ради Антоніу Коштою;
  • генеральним секретарем НАТО Марком Рютте;
  • прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером;
  • президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн;
  • президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулу да Сільвою;
  • прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні;
  • премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що під час саміту G7 планує зустрітися й з главою Білого дому Дональдом Трампом. За його словами, сторони вели організаційні переговори щодо цього.

Чи відбудеться зустріч на полях саміту G7, невідомо. Оскільки президент США вирішив достроково покинути саміт у Канаді через ескалацію на Близькому Сході.

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Саміт-g7

Джерело: Інтерфакс-Україна

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