Потери РФ на 27 июня: ВСУ уничтожили 970 оккупантов и 13 артсистем

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте почти 1000 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также за сутки наши защитники уничтожили один вражеский танк, четыре боевые бронированные машины и 13 артиллерийских систем.

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личного состава – около 1 016 720 (+970) человек,

танков – 10969 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 22896 (+4) ед.,

артиллерийских систем – 29 630 (+13) ед.,

РСЗО – 1425 ед.,

средств ПВО – 1188 ед.

самолетов – 416 ед.

вертолетов – 337 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42240 (+87) ед.,

крылатых ракет – 3388 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 53 284 (+89) ед.,

специальной техники – 3921 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 220-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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