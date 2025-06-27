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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 27 червня: ЗСУ знищили 970 окупантів та 13 артсистем

російські танки
Фото: Getty Images

Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті майже 1000 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також за добу наші оборонці знищили один ворожий танк, чотири бойові броньовані машини та 13 артилерійських систем.

Зараз дивляться

Втрати ворога у війні на 27 червня 2027

  • особового складу – близько 1 016 720 (+970) осіб,
  • танків – 10969 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22896 (+4) од,
  • артилерійських систем – 29 630 (+13) од,
  • РСЗВ – 1425 од,
  • засобів ППО – 1188 од
  • літаків – 416 од
  • гелікоптерів – 337 од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42240 (+87) од,
  • крилатих ракет – 3388 од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 284 (+89) од,
  • спеціальної техніки – 3921 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 220-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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