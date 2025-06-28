Авиабомба Грим-Е1: что известно о модифицированном оружии РФ
Новую бомбу-ракету Гром-1 сбили силы противовоздушной обороны во время взрывов в Днепре сегодня, 28 июня.
О ликвидации авиабомбы Гром-Э1 (Гром-Э1) в окрестностях города сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
К слову, за 20 минут до заявления главы ОВА в Воздушных силах ВСУ сообщили, что воздушную цель оккупанты выпустили из самолета тактической авиации в воздушном пространстве временно оккупированной территории Запорожской области.
Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами Днепра.
Тип воздушной цели, отметили в ВС ВСУ, будет установлен после изучения обломков на месте падения.
Что такое бомба Гром-Е1, которые у нее есть характеристики и дальность поражения, – читайте на Фактах ICTV.
Гром-Е1: что известно
Гром-Е1 – не новая разработка россиян, но это оружие было модифицировано в последнее время для атак на гражданские объекты в Украине.
Таким образом россияне хотят повысить эффективность своего террора против украинцев.
В частности, ранее авиабомбой Грим-Э1 (Гром-Э1) российские террористы били по Харькову и Мирнограду.
Гром-Э1 была создана на базе советской ракеты Х-38. По сути, это оружие является гибридом планирующей бомбы и ракеты.
О первом применении этой авиабомбы в российско-украинской войне стало известно в марте 2023 года.
Впервые это средство поражения было представлено на международном авиасалоне МАКС-2015.
Авиабомба Гром-Э1, в отличие от обычных планирующих бомб, имеет реактивный двигатель, что позволяет увеличить дальность поражения.
Кроме того, снаряд Гром-Э1 имеет в конструкции осколочно-фугасную модульную боевую часть с контактным детонатором. Кроме стандартной осколочно-фугасной части декларировалась и разработка в термобарическом исполнении с возможностью высотного подрыва.
Военные обозреватели называют преимуществом бомбы то, что она имеет возможность снижаться под большим углом перед поражением цели.
Переносить указанный снаряд могут МиГ-35, Су-34, Су-35, Су-57 и вертолеты.
Ракета-бомба Гром-Э1 для наведения использует инерциальную и спутниковую системы навигации. Первая демонстрация боеприпаса состоялась в 2015 году. По состоянию на 2019 год было сообщено, что испытания Гром-Э1 завершены.
Гром-Э1: характеристики
- масса снаряда — 594 кг;
- масса боевой части — 315 кг;
- дальность поражения — до 120 км;
- навигация — инерциальная и спутниковая.
Примечательно, что для этой авиабомбы максимальная дальность поражения зависит от того, как высоко и быстро летит носитель снаряда. Соответственно, как отмечают в Defence Express, показатель в 120 км реализуется, если верить декларациям разработчика, российской корпорации Тактическое ракетное вооружение, при сбросе с высоты 12 км и скорости 1600 км/ч.
— При меньших показателях полета дальность вполне может быть меньше, на что также указывает иллюстрация к презентации Гром-Э1, в которой дальность поражения при сбросе с высоты 5 км составляет около 35 км, — говорится в сообщении.
В то же время обозреватели указывают, что учитывая малое количество фото и видео самолетов с Х-38, эта ракета остается в РФ малораспространенной.
Фото: Минобороны РФ