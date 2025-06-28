Авіабомба Грім-Е1: що відомо про модифіковану зброю РФ

Новітню бомбу-ракету Гром-1 збили сили протиповітряної оборони під час вибухів у Дніпрі сьогодні, 28 червня.

Про її ліквідацію на околицях міста повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

До слова, за 20 хвилин до заяви очільника ОВА в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що повітряну ціль окупанти випустили з літака тактичної авіації в повітряному просторі тимчасово окупованої території Запорізької області.

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Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами Дніпра.

Тип повітряної цілі, зазначили в ПС ЗСУ, буде встановлено після вивчення уламків на місці падіння.

Що таке бомба Грім-Е1, які вона має характеристики та дальність ураження, – читайте на Фактах ICTV.

Грім-Е1: що відомо

Грім-Е1 – не нова розробка росіян, але ця зброя була модифікована останнім часом для атак на цивільні об’єкти в Україні.

Таким чином росіяни хочуть підвищити ефективність свого терору проти українців.

Зокрема, раніше авіабомбою Грім-Е1 (Гром-Э1) російські терористи гатили по Харкову та Мирнограду.

Грім-Е1 була створена на базі радянської ракети Х-38. Фактично, ця зброя є гібридом планерної бомби та ракети.

Про перше застосування цієї авіабомби у російсько-українській війні стало відомо в березні 2023 року.

Уперше цей засіб ураження був представлений на міжнародному авіасалоні МАКС-2015.

Авіабомба Грім-Е1 на відміну від звичайних планерних бомб має реактивний двигун, що дає змогу збільшити дальність ураження.

Крім того, снаряд Грім-Е1 має в конструкції осколково-фугасну модульну бойову частину з контактним детонатором. Окрім стандартної уламково-фугасної частини декларувалася й розробка у термобаричному виконанні з можливістю висотного підриву.

Військові оглядачі називають перевагою бомби те, що вона має можливість знижуватися під великим кутом перед ураженням цілі.

Переносити зазначений снаряд можуть МіГ-35, Су-34, Су-35, Су-57 і гелікоптери.

Ракета-бомба Грім-Е1 для наведення використовує інерціальну та супутникову системи навігації. Перша демонстрація боєприпасу відбулась у 2015 році. Станом на 2019 рік було повідомлено, що випробування Грім-Е1 завершені.

Грім-Е1: характеристики

маса снаряда – 594 кг;

маса бойової частини – 315 кг;

дальність ураження – до 120 км;

навігація – інерціальна і супутникова.

Примітно, що для цієї авіабомби максимальна дальність ураження залежить від того, як високо та швидко летить носій снаряда. Відповідно, як зазначає Defence Express, показник у 120 км реалізується, згідно з деклараціями розробника, російської корпорації Тактичне ракетне озброєння, при скиданні з висоти 12 км і швидкості 1600 км/год.

– За менших показників польоту дальність цілком може бути меншою, про що також свідчить ілюстрація до презентації Грім-Е1, в якій дальність ураження після скидання з висоти 5 км становить близько 35 км, – йдеться у повідомленні.

Водночас оглядачі зазначають, що з огляду на малу кількість фото та відео літаків з Х-38, ця ракета залишається у РФ малопоширеною.

Фото: Минобороны РФ

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