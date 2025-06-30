Вибухи в Донецьку: у ЦПД говорять про “ювелірну роботу” по окупантах

Увечері 30 червня пролунали вибухи у Донецьку. Також гучно було і в передмісті окупованого міста.

Інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Вибухи у Донецьку

– Ювелірна робота по росіянах в тимчасово окупованому Донецьку, – написав Коваленко.

Як повідомляють місцеві пабліки, вибухи пролунали в небі над центром міста, а також у районі металургійного заводу.

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Попередньо відомо, що удару прийшовся по штабу 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

Окупаційна влада заявляє, що атака нібито здійснювалась ракетами Storm Shadow.

Наразі точна інформація про наслідки ударів уточнюється.

Нагадаємо, сили оборони України 28 червня завдали удару по складах боєприпасів російських військ у Брянській області.

За даними розвідки, під вогнем опинилися склади 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ), розташовані на території Брянської області Росії.

У ГУР зазначили, що підтверджено ураження цілі та виникнення пожежі на території об’єкта.

Фото: Типичный Донецк

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