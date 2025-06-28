Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів ворога на Брянщині

Сили оборони України 28 червня завдали удару по складам боєприпасів російських військ у Брянській області.

Інформацію підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Сили оборони завдали удару по арсеналу в Брянській області РФ

За даними розвідки, під вогнем опинилися склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ), розташовані на території Брянської області Росії.

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В ГУР зазначили, що підтверджено ураження цілі та виникнення пожежі на території об’єкта. Зараз результати атаки уточнюються.

У відомстві наголосили, що Сили оборони продовжують вживати всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупаційних військ і змушення Росії припинити збройну агресію проти України.

Нагадаємо, дрони Головного управління розвідки Міноборони України 28 червня, у День конституції України, уразили у Брянську об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз вибухи не коментував, лише нагадав, що з початку доби силами ППО нібито збито 11 дронів.

Згідно з відкритими даними, 120-й арсенал (в/ч 42696) розташований на Московському проспекті в Брянську.

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