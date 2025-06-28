Взрывы в Крыму: в районе аэродрома Кировское спутники NASA зафиксировали пожар
В ночь на 28 июня в Крыму были слышны взрывы в районе аэродрома Кировское. Там возникли пожары.
Об этом сообщили в Telegram-канале Крымский ветер.
В Крыму прогремели взрывы возле аэродрома
Серия взрывов прогремела ночью в период с 02:50 до 03:02. Перед этим там якобы слышали звуки пролета дронов.
Предварительно известно, что на аэродроме мог взорваться боекомплект.
— Вероятно, поражены склады и объекты ПВО. Также есть попадание в одну из авиационных стоянок, виден горящий вертолет, также взрывались топливные баки истребителей Су, — говорится в сообщении.
Сильные пожары на этом аэродроме зафиксировали спутники NASA.
Как сообщает мониторинговая группа Крымского ветра, пожары в западной части аэродрома зафиксировали в 02:31, а в восточной — в 03:50.
— То есть, атака на аэродром, которая привела к первым пожарам, была несколько раньше, — говорится в сообщении.
О сильном пожаре, дым от которого был виден утром, рассказали жители Красносельского, Яркого Поля, Трудолюбовки и Кировского.
В то же время в Минобороны России заявили, что утром 28 июня их силы ПВО якобы сбили пять украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями.
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