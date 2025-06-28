Взрывы в Крыму: в районе аэродрома Кировское спутники NASA зафиксировали пожар

В ночь на 28 июня в Крыму были слышны взрывы в районе аэродрома Кировское. Там возникли пожары.

Об этом сообщили в Telegram-канале Крымский ветер.

В Крыму прогремели взрывы возле аэродрома

Серия взрывов прогремела ночью в период с 02:50 до 03:02. Перед этим там якобы слышали звуки пролета дронов.

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Предварительно известно, что на аэродроме мог взорваться боекомплект.

— Вероятно, поражены склады и объекты ПВО. Также есть попадание в одну из авиационных стоянок, виден горящий вертолет, также взрывались топливные баки истребителей Су, — говорится в сообщении.

Сильные пожары на этом аэродроме зафиксировали спутники NASA.

Как сообщает мониторинговая группа Крымского ветра, пожары в западной части аэродрома зафиксировали в 02:31, а в восточной — в 03:50.

— То есть, атака на аэродром, которая привела к первым пожарам, была несколько раньше, — говорится в сообщении.

О сильном пожаре, дым от которого был виден утром, рассказали жители Красносельского, Яркого Поля, Трудолюбовки и Кировского.

В то же время в Минобороны России заявили, что утром 28 июня их силы ПВО якобы сбили пять украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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