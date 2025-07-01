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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Нічна атака на Україну: РФ запустила 52 дрони

Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.
Фото: Факти ICTV

У ніч проти 1 липня РФ атакувала Україну 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Нічна атака дронами: скільки знищено силами ППО

Сьогодні вночі окупанти запускали дрони із напрямків Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Снаном на 09:00 у Повітряних силах ЗСУ підтвердили знешкодження 47 із 52 ворожих БпЛА на Півночі та Сході країни.

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Зокрема, 14 дронів збито вогневими засобами ураження, ще 33 одиниць локаційно втрачені або подавлені засобами радіолокаційної боротьби.

Водночас зафіксовано влучання у трьох локаціях, а також падіння уламків збитих дронів в одному місці.

У Запоріжжі цієї ночі зафіксовано влучання чотирьох дронів Шахед, внаслідок чого пошкоджено підприємство, де сплахнула пожежа, а також житлові будинки – 20 приватних та 6 багатоповерхових. Проте обійшлося без жертв і постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 224-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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