Взрывы в Запорожье: в регионе отбивают атаку РФ
Взрывы в Запорожье сегодня, 1 июля, являются результатом российской атаки.
Взрывы в Запорожье сегодня, 1 июля: что известно
Взрывы в Запорожье сегодня, 1 июля, начали греметь после часа ночи.
Сначала из-за угрозы ударных беспилотников объявили воздушную тревогу повсюду, кроме областного центра.
Однако через 20 минут опасность распространилась и на Запорожье.
Руководитель областной военной администрации Иван Федоров подтвердил, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.
За 10 минут до двух ночи добавилась еще и угроза ударов скоростными ракетами.
В настоящее время взрывы в Запорожье продолжаются.
Местных призывают не покидать укрытий до отбоя.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Иван Федоров