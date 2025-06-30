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Взрывы в Запорожье: в регионе отбивают атаку РФ

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

Взрывы в Запорожье сегодня, 1 июля, являются результатом российской атаки.

Взрывы в Запорожье сегодня, 1 июля: что известно

Взрывы в Запорожье сегодня, 1 июля, начали греметь после часа ночи.

Сначала из-за угрозы ударных беспилотников объявили воздушную тревогу повсюду, кроме областного центра.

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Однако через 20 минут опасность распространилась и на Запорожье.

Руководитель областной военной администрации Иван Федоров подтвердил, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.

За 10 минут до двух ночи добавилась еще и угроза ударов скоростными ракетами.

В настоящее время взрывы в Запорожье продолжаются.

Местных призывают не покидать укрытий до отбоя.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 224-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Иван Федоров

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