Движение по трассе Киев-Чоп восстановлено после взрыва: что известно
В Житомирской области полностью восстановлено движение по трассе М-06, все ограничения сняты.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Трасса Киев-Чоп: восстановлено движение на Житомирщине
После взрыва возле Житомира, который произошел на 126 км трассы М-06 Киев — Чоп вблизи села Березина, там было перекрыто движение.
На время ограничений на трассе М-06 было организовано двустороннее движение в направлении Киева и Житомира по одной полосе движения в каждую сторону.
Сейчас все ограничения сняты. К тому же, как сообщил Бунечко в эфире телемарафона Єдині новини, пожар ликвидирован. На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, выясняются причины трагедии.
Напомним, что вчера, 2 июля, вблизи села Березина Глыбочицкой громады прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Как сообщали в ОВА, два мощных взрыва произошли на одном из промышленных предприятий.
По последним данным, количество пострадавших возросло до 82 человек. В больницах находятся 38 граждан, среди них — четверо детей.