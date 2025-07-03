Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Книжный магазин в США изымает книги о Гарри Поттере: что произошло
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Мобилизация с 1 июля 2025 года: новые правила и список исключений
Какая ответственность за подделку документов во время военного положения
Столб огня и дыма: момент взрыва под Житомиром попал на видео
Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

Движение по трассе Киев-Чоп восстановлено после взрыва: что известно

авто, дорога, черга
Фото: Pixabay

В Житомирской области полностью восстановлено движение по трассе М-06, все ограничения сняты.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Трасса Киев-Чоп: восстановлено движение на Житомирщине

После взрыва возле Житомира, который произошел на 126 км трассы М-06 Киев — Чоп вблизи села Березина, там было перекрыто движение.

Сейчас смотрят

На время ограничений на трассе М-06 было организовано двустороннее движение в направлении Киева и Житомира по одной полосе движения в каждую сторону.

Сейчас все ограничения сняты. К тому же, как сообщил Бунечко в эфире телемарафона Єдині новини, пожар ликвидирован. На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, выясняются причины трагедии.

Напомним, что вчера, 2 июля, вблизи села Березина Глыбочицкой громады прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Как сообщали в ОВА, два мощных взрыва произошли на одном из промышленных предприятий.

По последним данным, количество пострадавших возросло до 82 человек. В больницах находятся 38 граждан, среди них — четверо детей.

Читайте также
Столб огня и дыма: момент взрыва под Житомиром попал на видео
Вибух біля Житомира

Связанные темы:

Житомиртраса
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь