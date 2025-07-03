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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

Рух трасою Київ-Чоп відновлено після вибуху: що відомо

авто, дорога, черга
Фото: Pixabay

У Житомирській області повністю відновлено рух трасою М-06, всі обмеження знято.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Траса Київ-Чоп: відновлено рух на Житомирщині

Після вибуху біля Житомира, який стався на 126 км траси М-06 Київ – Чоп поблизу села Березина, там було перекрито рух.

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На час обмежень на трасі М-06 було організовано двосторонній рух у напрямку Києва та Житомира по одній смузі руху у кожен бік.

Наразі всі обмеження знято. До того ж, як повідомив Бунечко в ефірі телемарафону Єдині новини, пожежу ліквідовано. На місці події тривають оперативно-слідчі дії, з’ясовуються причини трагедії.

Нагадаємо, що вчора, 2 липня, поблизу села Березина Глибочицької громади пролунав вибух, після чого спалахнула пожежа. Як повідомляли в ОВА, два потужні вибухи сталися на одному з промислових підприємств.

За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 82 осіб. У лікарнях перебувають 38 громадян, серед них — четверо дітей.

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