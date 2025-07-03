Склади боєприпасів у Великому Оріховому біля Харцизька успішно уражено – СБУ
У тимчасово окупованому селі Велике Оріхове неподалік Харцизька (Донецька обл.) підірвали склади боєприпасів армії Росії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Підрив складу боєприпасів неподалік Харцизька: що відомо
– Починаючи з 22-ї години на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа, – розповіли у відомстві.
Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення.
Цей населений пункт використовується росіянами як тилова база, тож ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами.
– Усі вони є законними військовими цілями, – підкреслили в СБУ.
Там додали, що кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога.
Нагадаємо, що в російському Єльці атаковано завод Енергія, який працює на армію РФ.