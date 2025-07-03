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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Склади боєприпасів у Великому Оріховому біля Харцизька успішно уражено – СБУ

СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії РФ біля окупованого Харцизька
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому селі Велике Оріхове неподалік Харцизька (Донецька обл.) підірвали склади боєприпасів армії Росії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підрив складу боєприпасів неподалік Харцизька: що відомо

– Починаючи з 22-ї години на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа, – розповіли у відомстві.

Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення.

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Цей населений пункт використовується росіянами як тилова база, тож ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. 

– Усі вони є законними військовими цілями, – підкреслили в СБУ.

Там додали, що кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога. 

Нагадаємо, що в російському Єльці атаковано завод Енергія, який працює на армію РФ.

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Джерело: СБУ

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