Массированный обстрел Украины 9 июля: РФ выпустила более 740 целей, основной удар на Луцк
Ночью Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины. Воздушных целей было рекордное количество — 741 дрон и ракета. Силы обороны обезвредили почти 720 целей. Основное направление вражеского удара — Волынь, город Луцк. Однако досталось и ряду других регионов.
Факты ICTV рассказывают о последствиях массированного обстрела Украины сегодня, 9 июля.
- Обстрел Киева 9 июля
- Обстрел Киевской области — Бровары
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Обстрел Луцка 9 июля
- Черкасская область
- Черниговская область
- Обстрел Сумской области 9 июля
- Николаевская область
- Днепропетровская область
- Кировоградская область
- Польша подняла истребительную авиацию
Обстрел Киева 9 июля
Почти сразу после 00:00 9 июля в Киеве по дронам активно работала противовоздушная оборона.
По словам мэра Виталия Кличко, дроны фиксировались над центром столицы.
Обстрел Киевской области — Бровары
Россияне ночью нанесли удары по Киевской области — под вражеский обстрел попали Бровары и район.
Там пострадали два человека: 44-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, а у 61-летнего мужчины острая реакция на стресс.
Также в Броварском районе спасатели ликвидировали пожар поддонов на одном из предприятий.
Житомирская область
В результате обстрела Житомирской области 9 июля взрывами повреждены производственные помещения столярного цеха и хозяйственные постройки. Также разбиты окна двух многоэтажных жилых домов.
Один из пожаров спасатели потушили. Второй пожар, по состоянию на 9 утра, еще тушили.
Хмельницкая область
Ночью во время вражеского обстрела Украины в небе над Хмельницкой областью силы ПВО сбили одну ракету и дрон.
В Хмельницком районе в результате обстрела повреждены крыша и стены в одном из частных домов.
Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, в результате сегодняшнего ночного обстрела погиб человек 1960 года рождения в Хмельницком районе. Погибший получил ранения от обломков Shahed.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Обстрел Луцка 9 июля
Основным направлением вражеского обстрела Украины был Луцк и Волынская область.
Всего в воздушном пространстве Волыни зафиксировали около 50 дронов и 5 ракет. Информация о попаданиях уточняется.
По словам городского главы Луцка Игоря Полищука, в результате обстрела загорелись гаражи на территории одного из гаражных кооперативов. Также произошло возгорание на территории одного из предприятий.
Информации о пострадавших или погибших пока нет.
Черкасская область
Более шести часов подряд в Черкасской области звучала тревога.
Вражеский обстрел отражали силы ПВО и мобильные огневые группы. Всего в небе над Черкасской областью было уничтожено 29 российских дронов.
К счастью, люди не пострадали. Обращений от населения о повреждении имущества также нет.
Черниговская область
В Сновской общине FPV-дрон атаковал 54-летнюю женщину, которая ехала на мопеде. Она получила осколочные ранения и ожоги.
За прошедшие сутки российский враг 24 раза обстрелял Черниговскую область. 67 взрывов в 14 населенных пунктах. Оккупанты стреляли из артиллерии, минометов, РСЗО и FPV-дронов.
Обстрел Сумской области 9 июля
Ночью Роменский район атаковали два российских ударных дрона.
В поселке Недригайлов в результате атаки БпЛА пострадали три человека, один человек – в больнице с ожогами.
В результате обстрела повреждены 12 частных домов, 7 автомобилей, здание станции техобслуживания.
Без света остаются более 80 абонентов.
Николаевская область
Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили 7 БпЛА типа Shahed.
В результате боевой работы и падения обломков в Веселиновской общине загорелось поле с пшеницей. Пострадавших, к счастью, нет.
Днепропетровская область
Ночью силы ПВО уничтожили над Днепропетровской областью 17 вражеских дронов.
По словам начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, с вечера россияне атаковали Никопольский район. Оккупанты били из тяжелой артиллерии и FPV-дронов.
От обстрелов пострадали Никополь, Покровская, Червоногригоровская и Марганецкая общины.
Повреждена инфраструктура. Люди не пострадали.
Кировоградская область
По словам начальника Кировоградской ОВА Андрея Райковича, тревога в области длилась семь часов. Мобильные огневые группы хорошо отработали по вражеским целям.
Последствий российского обстрела не зафиксировано.
Польша подняла истребительную авиацию
Из-за массированного обстрела Украины ночью Польша подняла свою авиацию. Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши.
Так, около 04:00 в небо поднялась польская и союзная авиация. К дежурству привлекли пары истребителей, а наземные системы ПВО и РЭР достигли высшей степени готовности.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.