Массированный обстрел Украины 9 июля: РФ выпустила более 740 целей, основной удар на Луцк

Ночью Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины. Воздушных целей было рекордное количество — 741 дрон и ракета. Силы обороны обезвредили почти 720 целей. Основное направление вражеского удара — Волынь, город Луцк. Однако досталось и ряду других регионов.

Факты ICTV рассказывают о последствиях массированного обстрела Украины сегодня, 9 июля.

Обстрел Киева 9 июля

Почти сразу после 00:00 9 июля в Киеве по дронам активно работала противовоздушная оборона.

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По словам мэра Виталия Кличко, дроны фиксировались над центром столицы.

Обстрел Киевской области — Бровары

Россияне ночью нанесли удары по Киевской области — под вражеский обстрел попали Бровары и район.

Там пострадали два человека: 44-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, а у 61-летнего мужчины острая реакция на стресс.

Также в Броварском районе спасатели ликвидировали пожар поддонов на одном из предприятий.

Житомирская область

В результате обстрела Житомирской области 9 июля взрывами повреждены производственные помещения столярного цеха и хозяйственные постройки. Также разбиты окна двух многоэтажных жилых домов.

Один из пожаров спасатели потушили. Второй пожар, по состоянию на 9 утра, еще тушили.

Хмельницкая область

Ночью во время вражеского обстрела Украины в небе над Хмельницкой областью силы ПВО сбили одну ракету и дрон.

В Хмельницком районе в результате обстрела повреждены крыша и стены в одном из частных домов.

Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, в результате сегодняшнего ночного обстрела погиб человек 1960 года рождения в Хмельницком районе. Погибший получил ранения от обломков Shahed.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Обстрел Луцка 9 июля

Основным направлением вражеского обстрела Украины был Луцк и Волынская область.

Всего в воздушном пространстве Волыни зафиксировали около 50 дронов и 5 ракет. Информация о попаданиях уточняется.

По словам городского главы Луцка Игоря Полищука, в результате обстрела загорелись гаражи на территории одного из гаражных кооперативов. Также произошло возгорание на территории одного из предприятий.

Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Черкасская область

Более шести часов подряд в Черкасской области звучала тревога.

Вражеский обстрел отражали силы ПВО и мобильные огневые группы. Всего в небе над Черкасской областью было уничтожено 29 российских дронов.

К счастью, люди не пострадали. Обращений от населения о повреждении имущества также нет.

Черниговская область

В Сновской общине FPV-дрон атаковал 54-летнюю женщину, которая ехала на мопеде. Она получила осколочные ранения и ожоги.

За прошедшие сутки российский враг 24 раза обстрелял Черниговскую область. 67 взрывов в 14 населенных пунктах. Оккупанты стреляли из артиллерии, минометов, РСЗО и FPV-дронов.

Обстрел Сумской области 9 июля

Ночью Роменский район атаковали два российских ударных дрона.

В поселке Недригайлов в результате атаки БпЛА пострадали три человека, один человек – в больнице с ожогами.

В результате обстрела повреждены 12 частных домов, 7 автомобилей, здание станции техобслуживания.

Без света остаются более 80 абонентов.

Николаевская область

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили 7 БпЛА типа Shahed.

В результате боевой работы и падения обломков в Веселиновской общине загорелось поле с пшеницей. Пострадавших, к счастью, нет.

Днепропетровская область

Ночью силы ПВО уничтожили над Днепропетровской областью 17 вражеских дронов.

По словам начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, с вечера россияне атаковали Никопольский район. Оккупанты били из тяжелой артиллерии и FPV-дронов.

От обстрелов пострадали Никополь, Покровская, Червоногригоровская и Марганецкая общины.

Повреждена инфраструктура. Люди не пострадали.

Кировоградская область

По словам начальника Кировоградской ОВА Андрея Райковича, тревога в области длилась семь часов. Мобильные огневые группы хорошо отработали по вражеским целям.

Последствий российского обстрела не зафиксировано.

Польша подняла истребительную авиацию

Из-за массированного обстрела Украины ночью Польша подняла свою авиацию. Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши.

Так, около 04:00 в небо поднялась польская и союзная авиация. К дежурству привлекли пары истребителей, а наземные системы ПВО и РЭР достигли высшей степени готовности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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