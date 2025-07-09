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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
8 хв.

Масований обстріл України 9 липня: РФ випустила понад 740 цілей, основний удар на Луцьк

обстріл

Вночі Росія здійснила черговий масований обстріл України. Повітряних цілей була рекордна кількість – 741 дрон та ракета. Сили оборони знешкодили майже 720 цілей. Основний напрямок ворожого удару – Волинь, місто Луцьк. Проте дісталося й низці інших регіонів.

Факти ICTV розповідають про наслідки масованого обстрілу України сьогодні, 9 липня.

Обстріл Києва 9 липня

Майже одразу після 00:00 9 липня у Києві по дронах активно працювала протиповітряна оборона.

Зараз дивляться

За словами мера Віталія Кличка, дрони фіксувалися над центром столиці.

Обстріл Київської області – Бровари

Росіяни вночі завдали ударів по Київщині – під ворожий обстріл потрапили Бровари та район.

Там постраждало двоє людей: 44-річна жінка дістала забій грудної клітки, а у 61-річного чоловіка гостра реакція на стрес.

Також у Броварському районі рятувальники ліквідували пожежа палет на одному з підприємств.

Масований ракетний обстріл України 9 липня 2025: де пролунали вибухи Фото 1

Житомирська область

Внаслідок обстрілу Житомирської області 9 липня вибухами пошкодило виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Також побило вікна двох багатоповерхових житлових будинків.

Одну з пожеж рятувальники загасили. Другу пожежу, станом на 9 ранку, ще гасили.

Масований ракетний обстріл України 9 липня 2025: де пролунали вибухи Фото 2

Хмельницька область

Вночі під час ворожого обстрілу України в небі над Хмельниччиною сили ППО збили одну ракету та дрон.

У Хмельницькому районі у результаті обстрілу пошкоджені дах та стіни в одному з приватних будинків.

Як повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу загинула людина 1960 року народження у Хмельницькому районі. Загиблий отримав поранення від уламків Shahed.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

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Обстріл Луцька 9 липня

Основним напрямком ворожого обстрілу України був Луцьк та Волинська область.

Загалом в повітряному просторі Волині зафіксували близько 50 дронів та 5 ракет. Інформація про влучання уточнюється.

За словами міського голови Луцька Ігоря Поліщука, внаслідок обстрілу загорілися гаражі на території одного з гаражних кооперативів. Також сталося займання на території одного з підприємств.

Інформації щодо постраждалих чи загиблих наразі немає.

Черкаська область

Понад шість годин поспіль на Черкащині лунала тривога.

Ворожий обстріл відбивали сили ППО та мобільні вогневі групи. Загалом у небі над Черкащиною знешкодили 29 російських дронів.

На щастя, людей не зачепило. Звернень від населення щодо пошкодження майна теж немає.

Чернігівська область

У Сновській громаді FPV-дрон атакував 54-річну жінку, яка їхала на мопеді. Вона отримала осколкові поранення та опіки.

За минулу добу російський ворог 24 рази обстріляв Чернігівську область. 67 вибухів у 14 населених пунктах. Гатили окупанти з артилерії, мінометів, РСЗВ та FPV-дронів.

Обстріл Сумщини 9 липня

Масований ракетний обстріл України 9 липня 2025: де пролунали вибухи Фото 3

Вночі Роменщину атакували два російські ударні дрони.

У селищі Недригайлів через атаку БпЛА постраждали троє людей, одна людина – у лікарні з опіками.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 приватних будинків, 7 автівок, будівля станції техобслуговування.

Без світла лишаються понад 80 абонентів.

Миколаївська область

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ніч на 9 липня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили 7 БпЛА типу Shahed.

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Веселинівській громаді зайнялося поле з пшеницею. Постраждалих, на щастя, немає.

Дніпропетровська область

Вночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 17 ворожих дронів.

За словами начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, від вечора росіяни атакували Нікопольщину. Окупанти били з важкої артилерії та FPV-дронів.

Від обстрілів потерпали Нікополь, Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади.

Пошкоджена інфраструктура. Люди не постраждали.

Кіровоградська область

За словами начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, сім годин тривала тривога в області. Мобільні вогневі групи добре відпрацювали по ворожих цілях.

Наслідків російського обстрілу не зафіксовано.

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Польща підіймала винищувальну авіацію

Через масований обстріл України вночі Польща підіймала свою авіацію. Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

Так, близько 04:00 у небо піднялася польська та союзна авіація. До чергування залучили пари винищувачів, а наземні системи ППО та РЕР досягли найвищого стану готовності.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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