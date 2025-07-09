Масований обстріл України 9 липня: РФ випустила понад 740 цілей, основний удар на Луцьк

Вночі Росія здійснила черговий масований обстріл України. Повітряних цілей була рекордна кількість – 741 дрон та ракета. Сили оборони знешкодили майже 720 цілей. Основний напрямок ворожого удару – Волинь, місто Луцьк. Проте дісталося й низці інших регіонів.

Факти ICTV розповідають про наслідки масованого обстрілу України сьогодні, 9 липня.

Обстріл Києва 9 липня

Майже одразу після 00:00 9 липня у Києві по дронах активно працювала протиповітряна оборона.

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За словами мера Віталія Кличка, дрони фіксувалися над центром столиці.

Обстріл Київської області – Бровари

Росіяни вночі завдали ударів по Київщині – під ворожий обстріл потрапили Бровари та район.

Там постраждало двоє людей: 44-річна жінка дістала забій грудної клітки, а у 61-річного чоловіка гостра реакція на стрес.

Також у Броварському районі рятувальники ліквідували пожежа палет на одному з підприємств.

Житомирська область

Внаслідок обстрілу Житомирської області 9 липня вибухами пошкодило виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Також побило вікна двох багатоповерхових житлових будинків.

Одну з пожеж рятувальники загасили. Другу пожежу, станом на 9 ранку, ще гасили.

Хмельницька область

Вночі під час ворожого обстрілу України в небі над Хмельниччиною сили ППО збили одну ракету та дрон.

У Хмельницькому районі у результаті обстрілу пошкоджені дах та стіни в одному з приватних будинків.

Як повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу загинула людина 1960 року народження у Хмельницькому районі. Загиблий отримав поранення від уламків Shahed.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Обстріл Луцька 9 липня

Основним напрямком ворожого обстрілу України був Луцьк та Волинська область.

Загалом в повітряному просторі Волині зафіксували близько 50 дронів та 5 ракет. Інформація про влучання уточнюється.

За словами міського голови Луцька Ігоря Поліщука, внаслідок обстрілу загорілися гаражі на території одного з гаражних кооперативів. Також сталося займання на території одного з підприємств.

Інформації щодо постраждалих чи загиблих наразі немає.

Черкаська область

Понад шість годин поспіль на Черкащині лунала тривога.

Ворожий обстріл відбивали сили ППО та мобільні вогневі групи. Загалом у небі над Черкащиною знешкодили 29 російських дронів.

На щастя, людей не зачепило. Звернень від населення щодо пошкодження майна теж немає.

Чернігівська область

У Сновській громаді FPV-дрон атакував 54-річну жінку, яка їхала на мопеді. Вона отримала осколкові поранення та опіки.

За минулу добу російський ворог 24 рази обстріляв Чернігівську область. 67 вибухів у 14 населених пунктах. Гатили окупанти з артилерії, мінометів, РСЗВ та FPV-дронів.

Обстріл Сумщини 9 липня

Вночі Роменщину атакували два російські ударні дрони.

У селищі Недригайлів через атаку БпЛА постраждали троє людей, одна людина – у лікарні з опіками.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 приватних будинків, 7 автівок, будівля станції техобслуговування.

Без світла лишаються понад 80 абонентів.

Миколаївська область

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ніч на 9 липня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили 7 БпЛА типу Shahed.

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Веселинівській громаді зайнялося поле з пшеницею. Постраждалих, на щастя, немає.

Дніпропетровська область

Вночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 17 ворожих дронів.

За словами начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, від вечора росіяни атакували Нікопольщину. Окупанти били з важкої артилерії та FPV-дронів.

Від обстрілів потерпали Нікополь, Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади.

Пошкоджена інфраструктура. Люди не постраждали.

Кіровоградська область

За словами начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, сім годин тривала тривога в області. Мобільні вогневі групи добре відпрацювали по ворожих цілях.

Наслідків російського обстрілу не зафіксовано.

Польща підіймала винищувальну авіацію

Через масований обстріл України вночі Польща підіймала свою авіацію. Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

Так, близько 04:00 у небо піднялася польська та союзна авіація. До чергування залучили пари винищувачів, а наземні системи ППО та РЕР досягли найвищого стану готовності.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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