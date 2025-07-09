Наибольшее количество воздушных целей за сутки: Зеленский отреагировал на атаку на Украину 9 июля

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную масштабную атаку России. Ночью 9 июля вражеские войска выпустили на наши города наибольшее количество воздушных целей за сутки.

РФ применила 741 средство воздушного нападения: 728 дронов различных типов, из которых более 300 — это Шахеды, и 13 ракет — Кинжалы и Искандеры-К/Х-101. Большинство целей было сбито.

Реакция Зеленского на ночную атаку РФ 9 июля

Президент сообщил, что во время вражеской атаки применялись дроны-перехватчики и работали мобильные огневые группы, благодаря которым есть десятки сбиваний. Зеленский поблагодарил всех воинов за меткость.

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— Сейчас во многих областях Украины продолжается ликвидация последствий ночной российской атаки. Основной удар был по Луцку. Повреждения зафиксированы также в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, — проинформировал президент.

Зеленский подчеркнул, что эта атака против Украины была “показательной” и свидетельствует о том, что РФ не имеет целью достичь мира и прекратить огонь.

Глава государства призвал партнеров усилить санкции против России, в частности против нафтогазового сектора.

— Очередное доказательство, что нужны санкции — болезненные санкции против нефти, которая уже более трех лет войны накачивает военную машину Москвы деньгами. Вторичные санкции против тех, кто покупает эту нефть и спонсирует убийства. Партнеры знают, как нажать так, что Россия будет вынуждена думать о завершении войны, а не новых ударах. Каждый, кто хочет мира, должен действовать, — добавил президент.

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