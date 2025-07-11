События ночи 11 июля: взрывы в Харькове, Чугуеве, Сумах, Николаеве, “бавовна” в Туле
Ночью и утром 11 июля российские дроны массированно атаковали Украину. Взрывы раздавались в Харькове, Чугуеве, Сумах, Николаеве и других городах.
Не спали сегодня и в российской Туле. По данным российских СМИ, дроны атаковали предприятия оборонной промышленности РФ.
А в Риме накануне вечером собирались лидеры Коалиции желающих, где приняты важные для обороны Украины решения.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 11 июля — в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Харькове
- Атака дронов на Чугуев
- Взрывы в Сумах
- Взрывы в Николаеве
- Атака на военные заводы в российской Туле
- Заявление лидеров Коалиции желающих по Украине
Взрывы в Харькове
Утром 11 июля вражеские дроны атаковали Салтовский район Харькова.
Зафиксировано попадание в жилую застройку, где на данный момент известно о по меньшей мере трех раненых.
Задело также роддом, где находились роженицы с младенцами. Их эвакуировали в другое медучреждение, никто из них, к счастью, не пострадал.
Атака дронов на Чугуев
Этой ночью раздавались взрывы и в Чугуеве Харьковской области, где зафиксировано по меньшей мере семь попаданий ударных беспилотников.
Один из дронов повредил жилые дома и Чугуевскую центральную больницу, еще шесть — попали по промышленному предприятию, где вспыхнул пожар.
По данным местных властей, известно о трех пострадавших в результате взрывов в Чугуеве сегодня ночью.
Взрывы в Сумах
Сегодня утром РФ атаковала Сумы шестью беспилотниками.
В результате взрывов есть повреждения нежилых помещений. Продолжается обследование для установления ущерба.
Однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Взрывы в Николаеве
После двух часов ночи раздавались взрывы в Николаеве — в результате атаки дронов типа Шахед вспыхнул пожар на окраине города (Константиновская община).
Под ударом был объект транспортной инфраструктуры.
В результате работы ПВО и падения обломков загорелась сухая трава на открытой территории. Пострадавших нет.
В целом ночью 11 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено 11 БпЛА.
Атака на военные заводы в российской Туле
Российские СМИ сообщают о взрывах в Пролетарском районе Тулы, где расположены три крупнейших предприятия оборонной промышленности РФ.
Местные жители говорят об атаке беспилотников и публикуют в сети видео со звуками взрывов.
Предварительно, речь идет об АО Конструкторское бюро приборостроения, которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия, научно-производственном объединении СПЛАВ, производящем реактивные системы залпового огня, и АО Щегловский вал (разрабатывает управляемое оружие для сухопутных войск, системы ПВО и боевое стрелковое оружие).
О последствиях на данный момент ничего неизвестно.
Заявление лидеров Коалиции желающих относительно Украины
Лидеры Коалиции желающих в Риме обсудили усиление поддержки Украины и дальнейшего давления на Россию, по итогам которой обнародовали совместное заявление.
В частности, они достигли договоренности об усилении санкций против военной экономики РФ, прежде всего против энергетического и финансового секторов, включая экспорт нефти и газа, теневой флот и поставки из третьих стран.
Они также договорились об обеспечении Украины военной и финансовой поддержкой на сумму не менее €40 млрд в 2025 году.
Кроме этого, они считают приоритетом усиление противовоздушной обороны Украины, сдерживание атак РФ, увеличение финансирования производства дронов-перехватчиков.
Среди прочего — разработка оперативных планов по развертыванию сил сдерживания после прекращения боевых действий в Украине.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.