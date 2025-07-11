События ночи 11 июля: взрывы в Харькове, Чугуеве, Сумах, Николаеве, “бавовна” в Туле

Ночью и утром 11 июля российские дроны массированно атаковали Украину. Взрывы раздавались в Харькове, Чугуеве, Сумах, Николаеве и других городах.

Не спали сегодня и в российской Туле. По данным российских СМИ, дроны атаковали предприятия оборонной промышленности РФ.

А в Риме накануне вечером собирались лидеры Коалиции желающих, где приняты важные для обороны Украины решения.

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Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 11 июля — в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Харькове

Утром 11 июля вражеские дроны атаковали Салтовский район Харькова.

Зафиксировано попадание в жилую застройку, где на данный момент известно о по меньшей мере трех раненых.

Задело также роддом, где находились роженицы с младенцами. Их эвакуировали в другое медучреждение, никто из них, к счастью, не пострадал.

Атака дронов на Чугуев

Этой ночью раздавались взрывы и в Чугуеве Харьковской области, где зафиксировано по меньшей мере семь попаданий ударных беспилотников.

Один из дронов повредил жилые дома и Чугуевскую центральную больницу, еще шесть — попали по промышленному предприятию, где вспыхнул пожар.

По данным местных властей, известно о трех пострадавших в результате взрывов в Чугуеве сегодня ночью.

Взрывы в Сумах

Сегодня утром РФ атаковала Сумы шестью беспилотниками.

В результате взрывов есть повреждения нежилых помещений. Продолжается обследование для установления ущерба.

Однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Взрывы в Николаеве

После двух часов ночи раздавались взрывы в Николаеве — в результате атаки дронов типа Шахед вспыхнул пожар на окраине города (Константиновская община).

Под ударом был объект транспортной инфраструктуры.

В результате работы ПВО и падения обломков загорелась сухая трава на открытой территории. Пострадавших нет.

В целом ночью 11 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено 11 БпЛА.

Атака на военные заводы в российской Туле

Российские СМИ сообщают о взрывах в Пролетарском районе Тулы, где расположены три крупнейших предприятия оборонной промышленности РФ.

Местные жители говорят об атаке беспилотников и публикуют в сети видео со звуками взрывов.

Предварительно, речь идет об АО Конструкторское бюро приборостроения, которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия, научно-производственном объединении СПЛАВ, производящем реактивные системы залпового огня, и АО Щегловский вал (разрабатывает управляемое оружие для сухопутных войск, системы ПВО и боевое стрелковое оружие).

О последствиях на данный момент ничего неизвестно.

Заявление лидеров Коалиции желающих относительно Украины

Лидеры Коалиции желающих в Риме обсудили усиление поддержки Украины и дальнейшего давления на Россию, по итогам которой обнародовали совместное заявление.

В частности, они достигли договоренности об усилении санкций против военной экономики РФ, прежде всего против энергетического и финансового секторов, включая экспорт нефти и газа, теневой флот и поставки из третьих стран.

Они также договорились об обеспечении Украины военной и финансовой поддержкой на сумму не менее €40 млрд в 2025 году.

Кроме этого, они считают приоритетом усиление противовоздушной обороны Украины, сдерживание атак РФ, увеличение финансирования производства дронов-перехватчиков.

Среди прочего — разработка оперативных планов по развертыванию сил сдерживания после прекращения боевых действий в Украине.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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