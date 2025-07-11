Взрывы в Чугуеве: есть попадания по предприятию, больнице и домам, 3 раненых

Взрывы в Чугуеве Харьковской области во время атаки дронов ночью 11 июля раздавались дважды, есть разрушения и раненые.

Взрывы в Чугуеве сегодня ночью: последствия атаки

Как сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, сегодня ночью, после 01:00, зафиксировано по меньшей мере семь попаданий ударных беспилотников.

В частности, один дрон повредил жилые дома и медицинское учреждение, еще шесть — попали по промышленному предприятию, где вспыхнул пожар.

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— Среди пострадавших, по состоянию на сейчас, 65-летняя женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь, — добавил он.

А мэр города Светлана Минаева говорит о трех прострадавших в результате взрывов в Чугуеве сегодня ночью.

По ее словам, в центральной части города разрушены два частных домовладения, существенно повреждены дома вокруг, также получило значительные повреждения здание Чугуевской центральной больницы.

— Еще в одном из микрорайонов города также были попадания Шахедов, есть повреждения частных домовладений. К счастью, без пострадавших, — добавила она.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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