Взрывы в Чугуеве: есть попадания по предприятию, больнице и домам, 3 раненых
Взрывы в Чугуеве Харьковской области во время атаки дронов ночью 11 июля раздавались дважды, есть разрушения и раненые.
Взрывы в Чугуеве сегодня ночью: последствия атаки
Как сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, сегодня ночью, после 01:00, зафиксировано по меньшей мере семь попаданий ударных беспилотников.
В частности, один дрон повредил жилые дома и медицинское учреждение, еще шесть — попали по промышленному предприятию, где вспыхнул пожар.
— Среди пострадавших, по состоянию на сейчас, 65-летняя женщина. Медики оказывают ей необходимую помощь, — добавил он.
А мэр города Светлана Минаева говорит о трех прострадавших в результате взрывов в Чугуеве сегодня ночью.
По ее словам, в центральной части города разрушены два частных домовладения, существенно повреждены дома вокруг, также получило значительные повреждения здание Чугуевской центральной больницы.
— Еще в одном из микрорайонов города также были попадания Шахедов, есть повреждения частных домовладений. К счастью, без пострадавших, — добавила она.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.