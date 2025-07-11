Події ночі 11 липня: вибухи в Харкові, Чугуєві, Сумах, Миколаєві, “бавовна” в Тулі

Вночі та вранці 11 липня російські дрони масовано атакували Україну. Вибухи лунали в Харкові, Чугуєві, Сумах, Миколаєві та інших містах.

Не спали сьогодні і в російській Тулі. За даними російських ЗМІ, дрони атакували підприємства оборонної промислововсті РФ.

А в Римі напередодні ввечері збиралися лідери Коаліції охочих, де ухвалено важливі для оборони України рішення.

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Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 11 липня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Харкові

Вранці 11 липня ворожі дрони атакували Салтівський район Харкова.

Зафіксовано влучання у житлову забудову, де наразі відомо про щонайменше трьох поранених.

Зачепило також пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами. Їх евакуювали в інший медзаклад, ніхто з них, на щастя, не постраждав.

Атака дронів на Чугуїв

Цієї ночі лунали вибухи і в Чугуєві Харківської області, де зафіксовано щонайменше сім влучань ударних безпілотників.

Один із дронів пошкодив житлові будинки та Чугуївську центральну лікарню, ще шість – влучили по промисловому підприємству, де спалахнула пожежа.

За даними місцевої влади, відомо про трьох простраждалих внаслідок вибухів у Чугуєві сьогодні вночі.

Вибухи в Сумах

Сьогодні вранці РФ атакувала Суми шістьма безпілотниками.

Внаслідок вибухів є пошкодження нежитлових приміщень. Триває обстеження для встановлення збитків.

Проте, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Вибухи у Миколаєві

Після другої години ночі лунали вибухи у Миколаєві – внаслідок атаки дронів типу Шахед спалахнула пожежа на околиці міста (Костянтинівська громада).

Під ударом був об’єкт транспортної інфраструктури.

Внаслідок роботи ППО та падіння уламків загорілася суха трава на відкритій території. Постраждалих немає.

Загалом вночі 11 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 11 БпЛА.

Атака на військові заводи в російській Тулі

Російські ЗМІ повідомляють про вибухи в Пролетарському районі Тули, де розташовано три найбільші підприємства оборонної промисловості РФ.

Місцеві жителі говорять про атаку безпілотників і публікують у мережі відео зі звуками вибухів.

Попередньо, йдеться про АТ Конструкторське бюро приладобудування, яке займається розробкою високоточної керованої зброї, науково-виробниче об’єднання СПЛАВ, яке виготовляє реактивні системи залпового вогню, і АТ Щегловський вал (розробляє керовану зброю для сухопутних військ, системи ППО і бойову стрілецьку зброю).

Про наслідки наразі нічого невідомо.

Заява лідерів Коаліції охочих щодо України

Лідери Коаліції охочих у Римі обговорили посилення підтримки України та подальшого тиску на Росію, за підсумками якої оприлюднили спільну заяву.

Зокрема, вони досягли домовленості щодо посилення санкцій проти воєнної економіки РФ, передусім проти енергетичного та фінансового секторів, включно з експортом нафти та газу, тіньовим флотом і постачанням з третіх країн.

Вони також дійшли згоди щодо забезпечення України військовою та фінансовою підтримкою на суму щонайменше €40 млрд у 2025 році.

Крім цього, вони вважають пріоритетом посилення протиповітряної оборони України, стримування атак РФ, збільшення фінансування виробництва дронів-перехоплювачів.

Серед іншого – розроблення оперативних планів щодо розгортання сил стримування після припинення бойових дій в Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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