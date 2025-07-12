В Минобороны ответили, надо ли обновлять данные после оплаты штрафа в Резерв+

Теперь штраф за несвоевременное обновление персональных данных можно оплатить онлайн в мобильном приложении Резерв+. Но даже после этого украинцы все равно должны обновить персональную информацию.

Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона Єдині новини.

Нужно ли обновить данные после уплаты штрафа в Резерв+

— В любом случае необходимость обновить данные после изменений остается за гражданином. Согласно действующему законодательству, например, если вы меняете телефон, то должны обновить. Сейчас в Резерв+ это доступно, — утверждает она.

Заместитель министра обороны обратила внимание, что есть ряд украинцев, которые не смогли сделать это вовремя.

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Поэтому Черногоренко предлагает удобный выход из этой ситуации, чтобы без визита в ТЦК и СП обновить свои данные, ведь эта обязанность не исчезает после уплаты штрафа.

В пятницу, 11 июля, появилась возможность оплатить штраф в Резерв+ онлайн для военнообязанных, которые не успели вовремя обновить персональные данные.

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