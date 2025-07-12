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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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У Міноборони відповіли, чи треба оновлювати дані після сплати штрафу в Резерв+

порушення правил військового обліку в Резерв+
Фото: УНІАН

Тепер штраф за невчасне оновлення персональних даних можна сплатити онлайн у мобільному додатку Резерв+. Але навіть після цього українців все одно мають оновити персональну інформацію.

Таку заяву зробила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Чи потрібно оновити дані після сплати штрафу в Резерв+

– У будь-якому випадку необхідність оновити дані після змін залишається за громадянином. Згідно з чинним законодавством, наприклад, якщо ви змінюєте телефон, то маєте оновити. Зараз в Резерв+ це доступно, – стверджує вона.

Заступниця міністра оборони звернула увагу, що є низка українців, які не змогли зробити це вчасно.

Зараз дивляться

Тому Черногоренко пропонує зручний вихід з цієї ситуації, щоб без візиту до ТЦК і СП оновити свої дані, адже цей обов’язок не зникає після сплати штрафу.

У п’ятницю, 11 липня, з’явилася можливість сплатити штраф у Резерв+ онлайн для військовозобов’язаних, які не встигли вчасно оновити персональні дані.

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