Карта боевых действий на 17 июля 2025 – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 160 боевых столкновений.

Противник нанес удар по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, применив две ракеты и сбросив 125 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли 4150 дронов-камикадзе и осуществили 5662 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 102 – из реактивных систем залпового огня.

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Об этом по состоянию на 08:00 17 июля сообщили в Генштабе ВСУ.

Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2025

Ситуация в Украине на 17 июля 2025 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 21 штурмовую операцию оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 33 управляемые бомбы, а также осуществил 340 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Строевки и в сторону Кудеевки.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Киндрашовка, Синьковка и Загризово.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодязи, Ямполевка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении, в районе Григоровки и в сторону Выемки, противник четыре раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений, захватчик атаковал в районе Орехово-Василевки и в сторону Белой Горы и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Щербиновки, Нелиповки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовую и наступательную операцию агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверовое, Котлыно, Удачное, Муравка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Вольное Поле, Воскресенка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери противника на 17 июля 2025 года

личного состава – около 1 038 650 (+1 190);

танков – 11 029 (+4);

боевых бронированных машин – 22 996 (+1);

артиллерийских систем – 30 438 (+43);

реактивных систем залпового огня – 1 440;

средств противовоздушной обороны – 1 197 (+1);

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 46 414 (+250);

крылатых ракет – 3 491;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 55 383 (+154);

специальной техники – 3 932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 240-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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