Події ночі 17 липня: вибухи у Дніпрі та Нікополі, атака дронів на Москву та Петербург

З вечора середи та протягом ночі 17 липня російські дрони атакували прифронтові регіони України. Вибухи лунали у Дніпрі, Нікополі та Запорізькій області.

Неспокійно було сьогодні через атаку невідомих БпЛА і в Росії, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі, де запроваджували тимчасові обмеження на прийом та відправлення авіарейсів.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 17 липня – у добірці Фактів ICTV.

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Вибухи у Дніпрі

Після опівночі 17 липня у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, що підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

– Дніпро. Гучно. Перебувайте в укриттях. Повітряна тривога триває, – написав віни у соцмережі о 00:21.

До і після цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних дронів у бік Дніпра зі сходу та півдня.

Атака дронів на Нікополь

Також наприкінці минулої доби російські війська атакували Нікополь Дніпропетровської області, застосувавши FPV-дрон.

Внаслідок влучання загорівся вантажний автомобіль. Коли рятувальники прибули для ліквідації наслідків обстрілу та пожежі, ворог завдав повторного удару ще одним безпілотник.

Троє рятувальників зазнали поранень. Постраждалих також двоє цивільних осіб – чоловік і жінка.

Вибухи у Запорізькій області

Через атаку ворожих дронів вибухи лунали вночі 17 липня і в Запорізькій області.

Про це провідомив о 02:07 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Станом на ранок на території регіону триває тривога через загрозу застосування керованих авіаційних бомб.

Атака дронів на Москву та Петербург

На вибухи скаржилися цієї ночі жителі Московської та Ленінградської областей. Через атаку невідомих БпЛА у московському аеропорту Внуково та в Пулково (Санкт-Петербург) запроваджували тимчасові обмеження на прийом та виліт рейсів.

Мер столиці країни-агресора Сергій Собянін підтвердив нібито збиття трьох дронів які летіли на Москву.

За його словами, на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

А губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко стверджує, що спроба атаки безпілотників нібито відбита засобами РЕБ у Кіровському районі області.

Британія та Німеччина підпишуть угоду про взаємний захист

Сьогодні, 17 липня, Велика Британія та Німеччина мають підписати угоду про надання взаємної допомоги у разі збройного нападу одне на одного, а також спільну протидію іншим потенційним загрозам, пише Bloomberg.

За даними видання, документ підпишуть у Лондоні прем’єр-міністр Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Передумови для підписання угоди закладені ще у серпні 2024 року під час зустрічі Стармера з попередником Мерца, соціал-демократом Олафом Шольцем.

Тоді глава британського уряду охарактеризував його як “частину ширшого перезапуску, заснованого на новому дусі співпраці”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 240-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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