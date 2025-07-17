Зеленський зробив Стефанішину уповноваженою в США і пропонує на посаду посла

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної на посаду Спеціальної уповноваженої президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Крім того, він подав її на затвердження на посаду посла України в США.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на каналі Зеленського в Telegram.

Призначення Ольги Стефанішиної – деталі

Президент повідомив, що нова посол працюватиме над тим, щоб Україна “не втрачала темп у відносинах з Америкою”.

Зараз дивляться

Це призначення він затвердив, поки “тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах”.

– Я вдячний Ользі за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть, – підкреслив Зеленський.

Він додав, що крім іншого, Стефанішина брала участь у перемовинах із США щодо нового формату економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

– Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії, – резюмував президент.

Стефанішина підтвердила, що йде з уряду

Тим часом Ольга Стефанішина прокоментувала своє зняття з посади віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерки юстиції в соцмережі Х.

– Після п’яти справді трансформаційних років я залишаю уряд з глибокою вдячністю. Служити Україні в цей історичний момент було найбільшою честю в моєму житті, – повідомила вона.

На думку колишньої віцепрем’єрки, за ці роки вона змогла досягти того, що колись “здавалося нездійсненною мрією”.

Серед таких речей, за словами Стефанішиної, те, що Україна стала країною-кандидатом, почала переговори про вступ до ЄС та “інституціоналізувала підтримку незворотного шляху до членства в НАТО”.

– Ми також визначили стратегічні рамки для нової ери перетворень. І все це в умовах повномасштабної російської агресії, – написала вона.

Раніше Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України.

Джерело: Володимир Зеленський, Ольга Стефанішина

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.