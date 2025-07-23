Руки прочь от НАБУ и САП: в Киеве, Львове и ряде городов прошли митинги против закона №12414

В Киеве, Львове, Кривом Роге, Одессе, Тернополе, Запорожье, Харькове и других городах начались акции протеста против закона о НАБУ и САП. Акции анонсированы как минимум в 17 городах Украины.

Акции протеста против закона о НАБУ и САП

В Киеве второй день подряд проходит акция против закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП. По состоянию на 20:00, возле Киевского национального театра имени Ивана Франко было 1,5 тыс. участников.

Митингующие держат плакаты с различными надписями, призывая отменить принятые нормы закона. Люди скандируют: “Коррупция убивает”, “Не молчи” и “Позор”.

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Фактов нарушения общественного порядка или провокаций на данный момент не зафиксировано.

Безопасность акции обеспечивают несколько десятков правоохранителей.

В Тернополе также проходит мирная акция протеста против закона №12414. Возле здания ОГА собрались десятки людей, которые скандируют “Свободу НАБУ и САП”, “Закон 12414 работает против нации”.

В то же время стоит отметить, что сегодня на заседании сессии Тернопольского областного совета депутаты проголосовали “за поддержку президента Украины в защите украинского суверенитета”. За поддержку курса политики Владимира Зеленского после протестов, которые начались 22 июля, проголосовали 37 из 44 присутствовавших на заседании депутатов.

К тому же, с плакатами против соответствующего закона вышли и люди в Кривом Роге. Акция у флагштока собрала около 250 человек.

Участники акции — люди разного возраста: студенты, активисты, общественные деятели, местные журналисты, предприниматели и семьи с детьми.

В Одессе почти тысяча горожан вышла выразить возмущение законом №12414. Протестующие пришли с самодельными транспарантами, сделанными из картонных коробок.

В Харькове около тысячи человек также вышли на акцию протеста. Большинство присутствующих — молодежь.

В центре Хмельницкого более сотни человек вышли на акцию протеста против закона об ограничении полномочий НАБУ.

Многие люди вышли на митинги во Львове. Больше всего митингующих — в центре города. Они пришли с самодельными плакатами с надписями “Вето на закон”, “Народ все видит — по-тихому не получится”, “Коррупция — не к месту”, “Единственным источником власти является народ”, “Руки прочь от НАБУ и САП” и т. д.

Также акции протеста против закона о НАБУ и САП проходят в Ровно, Черновцах, Запорожье, Днепре.

Напомним, что митинги против законопроекта №12414 вспыхнули в ряде городов Украины 22 июля после того, как Верховная Рада проголосовала в целом за соответствующий нормативный акт.

В антикоррупционных органах говорят, что эти поправки предусматривают подчинение деятельности НАБУ и САП генпрокурору.

А сегодня Зеленский в вечернем обращении заявил, что предложит Верховной Раде законопроект, который “обеспечит силу системе правопорядка”.

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