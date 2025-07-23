Зеленский подаст законопроект по НАБУ и САП

Президент Владимир Зеленский предложит Верховной Раде законопроект, который “обеспечит силу системе правопорядка”.

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении в среду, 23 июля.

Зеленский анонсировал новый законопроект по НАБУ и САП

Глава государства отчитался о ряде совещаний с правительственными чиновниками, представителями МВД, СБУ, НАБУ, ГБР, САП, Офиса генпрокурора и НАПК.

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По его словам, они договорились, что руководители институтов вместе предложат план действий и конкретные шаги, которые могут укрепить силу права в Украине.

– Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни – в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не зря. Проанализировали все опасения, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано, – сказал он.

Зеленский сообщил, что предложит Верховной Раде законопроект, который “обеспечит силу системе правопорядка”. По словам президента, не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность правоохранительных органов.

Он подчеркнул, что все нормы для обеспечения независимости антикоррупционных институтов будут.

Глава государства также отметил, что ожидает от руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, а также от генпрокурора предложений по эффективным нормам. По его словам, соответствующий президентский законопроект будет реализован в рамках стратегии трансформации государства.

Ситуация вокруг НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые фактически уничтожают независимость НАБУ и САП.

В антикоррупционных органах говорят, что эти поправки предусматривают подчинение деятельности НАБУ и САП генпрокурору.

После голосования в ВР в ряде городов Украины вспыхнули митинги против законопроекта №12414. В Киеве на акцию протеста пришли не менее 1,2 тыс. человек — они собрались на площади возле Национального театра имени Ивана Франко.

В Еврокомиссии выразили обеспокоенность принятым законопроектом. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен контактировала по этому вопросу с президентом Зеленским.

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