Руки геть від НАБУ і САП: у Києві, Львові та низці міст мітинги проти закону №12414

У Києві, Львові, Кривому Розі, Одесі, Тернополі, Запоріжжі, Харкові й інших містах розпочалися акції протесту проти закону про НАБУ та САП. Акції анонсовані щонайменше в 17 містах України.

Акції протесту проти закону щодо НАБУ та САП

У Києві другий день поспіль проходить акція проти закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП. Станом на 20:00 біля Київського національного театру імені Івана Франка перебувало 1,5 тис. учасників.

Мітингувальники тримають плакати з різними написами, закликаючи скасувати ухвалені норми закону. Люди скандують: “Корупція вбиває”, “Не мовчи” і “Ганьба”.

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Фактів порушення громадського порядку чи провокацій на даний момент не зафіксовано.

Безпеку акції забезпечують декілька десятків правоохоронців.

У Тернополі також проходить мирна акція протесту проти закону №12414. Біля будівлі ОДА зібралися десятки людей, які скандують “Свободу НАБУ та САП”, “Закон 12414 працює проти нації”.

Водночас варто зазначити, що сьогодні на засіданні сесії Тернопільської обласної ради депутати проголосували “за підтримку президента України в обороні українського суверенітету”. За підтримку курсу політики Володимира Зеленського після протестів, які почалися 22 липня, проголосовувало 37 з 44 присутніх на засіданні депутатів.

До того ж, з плакатами проти відповідного закону вийшли й люди у Кривому Розі. Акція біля флагштоку зібрала близько 250 людей.

Учасники акції — люди різного віку: студенти, активісти, громадські діячі, місцеві журналісти, підприємці та родини з дітьми.

В Одесі майже тисяча містян вийшла висловити обурення законом №12414. Протестувальники прийшли з саморобними транспарантами, зробленими з картонних коробок.

У Харкові близько тисячі людей також вийшли на акцію протесту. Більшість присутніх — молодь.

У центрі Хмельницького понад сотня людей вийшли на акцію протесту проти закону щодо обмеження повноважень НАБУ.

Багато людей вийшли на мітинги у Львові. Найбільше мітингуючих – у центрі міста. Вони прийшли з саморобними плакатами із написами “Вето на закон”, “Народ усе бачить – по-тихому не вийде”, “Корупція – не на часі”, “Єдиним джерелом влади є народ”, “Руки геть від НАБУ і САП” тощо.

Також акції протесту проти закону щодо НАБУ та САП проходять у Рівному, Чернівцях, Запоріжжі, Дніпрі.

Нагадаємо, що мітинги проти законопроєкту №12414 спалахнули у низці міст України 22 липня після того, як Верховна Рада проголосувала в цілому за відповідний нормативний акт.

В антикорупційних органах кажуть, що ці правки передбачають підпорядкування діяльності НАБУ та САП генпрокурору.

А сьогодні Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який “забезпечить силу системі правопорядку”.

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