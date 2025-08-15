Подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение морскому порту Оля в Астраханской области РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удар по российскому порту Оля 15 августа: что известно

По информации Генштаба, операция проведена 14 августа в рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары по Украине.

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Порт Оля используется российским агрессором как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.

По имеющейся информации, во время поражения было уничтожено судно Порт Оля 4, которое было загружено комплектующими к беспилотникам типа Shahed и боеприпасами иранского производства.

Результаты поражения в настоящее время уточняются.

— Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военный потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины, — отметили в Генштабе.

Астраханский порт расположен в дельте Волги и является одним из ключевых пунктов транспортировки военных грузов от иранских партнеров России.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 269-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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