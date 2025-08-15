Укр Рус
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
ЗСУ уразили російський порт Оля з іранськими комплектуючими для Шахедів

Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили вогневе ураження морського порту Оля в Астраханській області РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по російському порту Оля 15 серпня: що відомо

За інформацією Генштабу, операція проведена 14 серпня в рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів по Україні.

Порт Оля використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

За наявною інформацією, під час ураження було знищено судно Порт Оля 4, яке було завантажене комплектуючими до безпілотників типу Shahed та боєприпасами іранського виробництва.

Результати ураження наразі уточнюються.

— Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України, — зазначили у Генштабі.

Астраханський порт розташований у дельті Волги та є одним із ключових пунктів транспортування військових вантажів від іранських партнерів Росії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 269-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

