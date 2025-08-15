События ночи 15 августа: взрывы в Сумах, атака на НПЗ в Сизране и обмен пленными

В ночь на 15 августа дроны атаковали НПЗ в российской Сызрани. В Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей.

На заправке в Сумах произошел мощный взрыв, а США ввели новые санкции против российской криптокомпании А7.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 15 августа – в подборке Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Атака на НПЗ в Сизране

Ночью 15 августа дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Сизрань Самарской области.

По сообщениям местных жителей, около 4:00 утра прогремело не менее десяти взрывов.

Информацию об атаке распространили региональные паблики и российские СМИ.

По словам очевидцев, после удара дронов на территории НПЗ вспыхнул пожар.

Официальных подтверждений или опровержений этой информации пока нет.

Эвакуация в Донецкой области

Из города Дружковка и четырех сел Андреевской общины в Донецкой области началась принудительная эвакуация семей с детьми.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

– Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке из города Дружковка, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Андреевской общины. Такое решение приняли сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области, – заявил он.

По словам Филашкина, в этих населенных пунктах сейчас находится около 1 879 детей.

Санкции против российской криптокомпании

Министерство финансов США через подразделение OFAC внесло в санкционный список SDN компанию А7, а также ряд связанных с ней предприятий и криптовалютных платформ, которых обвиняют в обходе международных ограничений.

Как сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), компания А7 была создана при участии российского банка ПСБ и специализируется на расчетах в сфере внешнеэкономической деятельности.

Под санкции также попали ООО А7 Агент и ООО А71, криптовалютная биржа Grinex, платформы Exved и INDEFI Smartbank, эстонская компания Garantex Europe (юридическое лицо криптобиржи Garantex) и киргизская компания Old Vector.

Взрыв в Сумах

В Сумах в пятницу, 15 августа, около 5:40 утра произошел взрыв на автозаправочной станции.

Как сообщают местные паблики, инцидент произошел во время заправки автомобиля Жигули на улице Герасима Кондратьева.

Предварительно известно, что в результате взрыва возникло возгорание и сильное задымление.

Причины происшествия пока выясняются, информации о пострадавших нет.

В соцсетях уже появились фото с места инцидента, на которых видно пламя и густой дым.

Жители прифронтового города, который ежедневно слышит звуки обстрелов и взрывов из-за атак российских войск на Сумы и приграничные районы, признаются, что происшествие на заправке вызвало серьезное беспокойство.

Обмен пленными

14 августа состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Домой вернулись 84 наших соотечественника. Отмечается, что это уже около 67-го обмена пленными, из 84 возвращенных украинцев из российского плена освободили 33 военных и 51 гражданского.

Особенностью этого обмена является то, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно приговорены к длительным срокам заключения – от 10 до 18 лет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.