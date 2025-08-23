Укр Рус
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Карта боевых действий на 23 августа 2025 — ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 107 боевых столкновений.

Такие данные 23 августа обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 23 августа 2025

Карта бойових дій на 23 серпня 2025
Фото: ISW
Потери РФ на 23 августа 2025

  • личного состава – около 1 075 160 (+840) человек;
  • танков – 11 129 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 164 (+4);
  • артиллерийских систем – 31 858 (+23);
  • РСЗО – 1 472;
  • средств ПВО – 1 210;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 935 (+148);
  • крылатых ракет – 3 598;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 512 (+86);
  • специальной техники – 3 944.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 277-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

