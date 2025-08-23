Карта боевых действий на 23 августа 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 107 боевых столкновений.

Такие данные 23 августа обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 23 августа 2025

Потери РФ на 23 августа 2025

личного состава – около 1 075 160 (+840) человек;

танков – 11 129 (+5);

боевых бронированных машин – 23 164 (+4);

артиллерийских систем – 31 858 (+23);

РСЗО – 1 472;

средств ПВО – 1 210;

самолетов – 422;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 935 (+148);

крылатых ракет – 3 598;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 59 512 (+86);

специальной техники – 3 944.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 277-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

